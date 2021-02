La SPA de Strasbourg va porter plainte contre les anciens propriétaires de Rex

La SPA de Strasbourg va bientôt porter plainte contre les anciens propriétaires de Rex. Ce berger allemand a été recueilli par la SPA fin janvier après avoir passé sa vie enfermé dans une cage pleine d'excréments. On vous en parlait sur France Bleu Alsace quelques jours après son arrivée au refuge.

Je ne comprends pas comment on peut, en voyant cette gentillesse, l'enfermer sur un tas de merde."

Son sort a ému le monde entier : 2,5 millions de vues sur facebook.

"On en est à deux millions et demi de vues, c'est extraordinaire", souligne Catherine Bronner, salariée de la SPA depuis 25 ans. "Je ne comprends pas. Pourquoi lui par rapport à un autre, je pense qu'il y a une image qui a vraiment joué. C'est une photo faite par une bénévole qui montre la gentillesse du chien. Je ne comprends pas comment on peut, en voyant cette gentillesse, l'enfermer sur un tas de merde." Catherine a encore des sanglots dans la voix quand elle se souvient de l'odeur qui se dégageait de la cage.

La SPA a reçu des propositions d'adoption des Etats-Unis, du Canada ou encore de Grande-Bretagne, en plus de toutes les propositions françaises. L'association se penche en ce moment sur une trentaine de dossiers sérieux.