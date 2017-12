La SPA de Villeneuve-les-Maguelone inaugure ses nouvelles installations

Ce dimanche 10 décembre, la SPA de Villeneuve-les-Maguelone a inauguré de nouvelles installations pour ses pensionnaires. 191 000 euros d'investissement améliorer leur bien-être avec du chauffage dans les îlots, un espace de balade et un parcours sportif d'agility pour les chiens.

La SPA de Villeneuve les Maguelone a inauguré ce dimanche 10 décembre ses nouvelles installations. L'îlot 1, celui des animaux les plus affaiblis est dorénavant chauffé, les chats ont plus de place dans leur volière et les chiens ont droit à deux nouveaux espaces.

191 000 euros d'investissement

191 000 euros ont été investis cette année, une somme qui provient de l'opération médiatique de l'an dernier avec Rémi Gaillard. L'humoriste-activiste s'était enfermé dans un cage pour récolter des dons. Il avait réussi à récupérer presque 200 000 euros et fait adopter une cinquantaine d'animaux. Mais cet argent avait été bloqué car lui et la SPA ne voulaient pas réaliser les mêmes projets.

"Ce projet a été discuté avec tous les bénévoles, les responsables de la SPA, explique Vincent Cerclet le président de la SPA de la métropole, Nous sommes heureux que tout cela aboutisse. Ce sont des travaux énormes."

L'association a pu installer 2000 mètres carrés de terrain pour laisser les chiens gambader mais également un parcours d'agility.

2000 mètres carrés vont servir à promener les chiens. © Radio France - Marion Bargiacchi

Créer du lien avec le chien pour favoriser les adoptions

L'espace agility, c'est un parcours sportif pour les animaux, en particulier les chiens.

"Ce parcours permet d'abord au chien de s'amuser. C'est un endroit où il va créer une complicité avec son maître". Christelle Bouillot 36 ans, sait de quoi elle parle : cette championne d'agility, 14 sélections en équipe de France, a participé à l'installation des tunnels, bancs, obstacles pour les chiens de la SPA.

"Ce parcours permet aux chiens de se mettre en confiance. Les futurs adoptants ont une autre vision de ces chiens là." Christelle Bouillot

VIDÉO - Un tour sur le parcours d'agility