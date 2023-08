La SPA du Dauphiné n'a plus de place à cause des abandons d'animaux qui ont augmenté sur toute l'année

"Ça devient difficilement gérable", soupire Gérard Lassiez, président de la SPA (Société protectrice des animaux) du Dauphiné. "On ne peut pas pousser les murs !", renchérit sa collègue Laeticia, une salariée recevant de nombreux appels leur signalant des abandons. Depuis juin, le refuge Le Maupas, qui accueille plus de 800 animaux à l'année, est sous tension. Une situation habituelle, comme chaque été ? Pas tellement.

ⓘ Publicité

"Le problème aujourd'hui, c'est que les refuges sont remplis toute l'année et en parallèle, le pic de l'été est toujours là", reprend Gérard Lassiez. "Avant, notre SPA était à peu près à 50 % de taux de remplissage, et donc, ce pic pouvait être épongé par les 50 % de places disponibles restantes. La marge qu'on avait avant, on n'e l'a plus !". Résultat : il doit refuser 10 à 15 animaux de compagnie abandonnés par semaine.

Le Covid et l'inflation ont augmenté le nombre d'abandons

Les box à chiens sont tous occupés en ce mois d'août à la SPA du Dauphiné. © Radio France - Romain Bitot

Plusieurs raisons à cela. D'abord, la pandémie de Covid, qui a tout déclenché en 2021 : "Avec la crise sanitaire, des personnes ont perdu leur emploi ou ont déménagé et n'ont pas pu garder leur animal", explique le président de la SPA du Dauphiné, fondée en 1938. Ensuite, l'inflation est venue renforcer la hausse des abandons. En début d'année, le coût des produits pour animaux a augmenté de plus de 15 % en moyenne sur un an. " Financièrement, les propriétaires ne peuvent plus tenir", déplore Gérard Lassiez.

Des familles d'accueil pour soulager le refuge

Pourtant, le refuge du Dauphiné assure "faire au mieux" pour tenter de reloger les animaux abandonnés qu'il ne peut pas recueillir. Par exemple, il demande aux fourrières de conserver les animaux le plus longtemps possible et fait appel à des familles d'accueil. Contactées directement par le refuge, elles gardent pour plusieurs jours ou semaines les animaux délaissés, avant qu'une place ne se libère.

Mais l'attente peut être longue. Par exemple, la chatterie accuse au moins deux semaines d'attente pour les entrées. Après avoir gardé trois chatons pendant deux mois et demi, Christine est venue les rendre au refuge. "J'ai déjà gardé 12 chats cette année et l'année dernière, j'en ai gardé dix !", remarque-t-elle. "Plus les années passent, plus je garde des petits chats". Si Christine, déjà propriétaire de huit chats, ne rechigne jamais à accueillir de nouveaux pensionnaires, elle a du mal à comprendre ceux qui les abandonnent : "Je suis en colère ! Les gens achètent des animaux sans réfléchir. Ils sont tous beaux quand ils sont tous petits, mais une fois qu'ils grandissent, c'est terminé."

Laeticia et sa collègue réceptionnent les appels leur signalant des abandons. A la chatterie, il y a deux semaines d'attente pour les entrées. © Radio France - Romain Bitot

"L'animal n'est pas un objet décoratif dans une maison"

Loin d'être une fatalité, la hausse des abandons doit être combattue explique Gérard Lassiez : "Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge ", affirme-t-il. "Par exemple, on accueille des groupes de collégiens et de lycéens pour leur faire visiter le refuge, leur parler de la cause animale, des abandons... Il y a tout un travail pédagogique à faire pour qu'ils prennent conscience qu'avant d'adopter un animal, on doit réfléchir aux conséquences financières et à l'impact que ça peut avoir sur la disponibilité. L'animal n'est pas un objet décoratif dans une maison ou un appartement !".