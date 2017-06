La SPA en campagne contre l'abandon avant les grandes vacances

#Pasdepretexte c'est le mot clef diffusé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en plus de vidéos, pour la nouvelle campagne de la SPA contre l'abandon des animaux de compagnie. 100 000 animaux familiers sont abandonnés chaque année, selon l'association, et le Gard n'est pas en reste.

Nouvelle campagne contre l'abandon des animaux de compagnie lancée cette semaine par la SPA. Dans le Gard le refuge Les Murailles près de Nîmes recueille lui aussi de plus en plus d'animaux notamment des chiens.

Le combat contre l'abandon, c'est le quotidien explique Claude Gabache président de la SPA de Nîmes et du Gard "il y a de l'abandon toute l'année, mais c'est vrai que pendant les vacances c'est le plus fréquent, c'est très lâche" affirme-t-il.

J'aimerais vous mentir, mais malheureusement oui, les abandons de chiens ou de chats sont en hausse chez nous" Claude Gabache président de la SPA du Gard

Si le refuge nîmois a vu cette année le nombre d'adoption augmenter (plus de 300), Claude Gabache ne peut que constater l'augmentation, même à son niveau, du nombre d'abandons "j'aimerais vous mentir, mais malheureusement oui, les abandons de chiens ou de chats sont en hausse chez nous ".

Candy et sa famille viennent de craquer pour Mango, ils vont l'adopter © Radio France - SC

En ce moment dans les enclos du refuge il y a 60 chiens. Certains maltraités, d'autres dont les maitres sont décédés, mais la plupart sont des chiens abandonnés comme Thya que nous présente Claude Gabache le responsable "Regardez comme il est mignonne cette chienne, elle était couverte de puces et de tiques quand on l'a récupérée, elle a été abandonnée, c'est un vétérinaire qui nous l'a donnée".

Mais heureusement il y a aussi des gens pour adopter ! Candy est venue en famille au refuge près de Nîmes, ils ne sont pas loin de craquer pour Mango, un jeune croisé labrador noir qu'elle regarde déjà avec amour. "On va apporter un peu plus de bonheur à la maison et surtout on va sauver une vie" explique la mère de famille, qui possède déjà chiens, chats, tortues à la maison.

Pour les vacances nous faisons du co-petsitting!" Candy

Et pour les vacances, pas question d'abandonner ! Cette famille a la solution: "certains font du co-voiturage, nous, nous faisons du co-petsitting. Avec des amis, nous ne partons pas aux même périodes et nous gardons les animaux des uns et des autres".

Alors Mango, le chien, peut dire adieu aux refuge et aux copains de mauvaise fortune, il passera désormais tous ses prochains étés auprès de sa nouvelle famille.