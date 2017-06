La SPA lance une campagne contre l'abandon des animaux basée sur des histoires vraies

À quelques semaines du début des vacances d'été, la SPA a lancé jeudi une campagne contre l'abandon des animaux en racontant des histoires vraies. Depuis le début de l'année, l'association a recueilli près de 6.500 animaux dans ses refuges, soit 4% de plus qu'en 2016.

"Trop de maîtres font fausse route, pas de prétexte à l'abandon!", lance la SPA (Société protectrice des animaux) à l'approche des vacances d'été. L'association a choisi de raconter des histoires vraies d'animaux qu'elle a recueillis ces dernières années, dans le but de lutter contre l'abandon des animaux.

Accompagner les maîtres en difficulté

Dans une vidéo visible depuis jeudi, inspirée d'une de ces histoires, un homme roule en voiture, son chien à l'arrière, met son clignotant, emprunte la sortie dont le panneau indique "Abandon: vacances, déménagement, achat impulsif, manque de temps", dépose son chien sur le bas-côté et repart. "Si les abandons existent toute l'année, la période estivale reste un moment difficile pour les animaux", rappelle vendredi la SPA dans un communiqué. Cette vidéo évoque l'histoire vraie du chat Caramel, trouvé au bord d'une route dans son bac à litière, au moment des vacances. Il a été accueilli au refuge de Redon (Ille-et-Vilaine) "en bien triste état". Accidenté à la hanche et au genou, Caramel a dû être opéré d'urgence et attend une nouvelle famille.

[VIDEO] #Pasdeprétexte à l’abandon !

Découvrez notre vidéo de #campagne été contre les #abandons et partagez un maximum ! pic.twitter.com/Fg1EwMBybj — SPA France (@SPA_Officiel) June 7, 2017

Dans cette campagne nationale, la SPA raconte aussi trois autres histoires d'animaux abandonnés : les chiens Biscuit, pour cause de déménagement, Paki, un achat impulsif, et Vicky, à cause du manque de temps. La SPA "engage chacun à réfléchir sur son rapport à l'animal, à ses responsabilités et à son engagement", indiquant que ces prétextes invoqués pour abandonner son animal "constituent les situations les plus à risque pour des animaux qui n'auraient pas été adoptés de manière responsable".

Près de 6.500 animaux recueillis depuis le 1er janvier

Via le mot-clé #Pasdeprétexte, la SPA "invite à diffuser largement son message sur les réseaux sociaux et à agir dans son entourage proche afin d'éviter le désarroi et la souffrance des animaux abandonnés". De son côté, Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA, "invite tous les Français à la vigilance et à l'entraide, pour aider et accompagner les maîtres en difficultés". "En les orientant vers les professionnels de la SPA, il est possible de trouver des solutions pour éviter le drame de l'abandon", souligne-t-elle.

Depuis le 1er janvier 2017, les 63 refuges et Maisons SPA de l'association ont recueilli 6.403 animaux abandonnés, soit une augmentation d'environ 4% par rapport à la même période de 2016 et une progression de 35% par rapport à celle de 2014. Les chats paient le plus lourd tribut depuis le début de l'année, avec 3.430 abandons (+436 animaux par rapport à 2016). Les équipes de la SPA ont pris en charge 2.973 chiens.

Les chats sont près de 13,5 millions dans les foyers français et les chiens 7,3 millions, selon la dernière étude FACCO-KANTAR TNS conduite à l'automne 2016. Et 100.000 animaux familiers sont abandonnés chaque année, selon la SPA.