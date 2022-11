La SPA lance une nouvelle campagne choc contre la corrida

Un torero, épée à la main dans une arène face à un chien et un chat avec cette question : si torturer et tuer un chien ou un chat était une tradition, le toléreriez-vous ? C'est le visuel choc choisi par la SPA pour sa nouvelle campagne contre la corrida. Une campagne destinée à soutenir la proposition de loi du député Aymeric Caron, visant à interdire la corrida et qui sera examinée le 24 novembre à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué, le président de l'association, Jean-Charles Fombonne s'explique : "cette démarche s’inscrit dans la continuité du combat que nous menons depuis de nombreuses années, avec d’autres associations, et nous espérons que cette journée marquera un tournant dans l’histoire d’une société qui souhaite évoluer en respectant les animaux."

Des actions en justice toujours en cours

Dès 2019, la SPA a assigné devant les tribunaux correctionnels, les cinq principales villes taurines, les organisateurs de corridas et les toreros. Elle a perdu et attend aujourd'hui la décision de la Cour de cassation. L'association indique qu'elle a toutefois a obtenu une avancée sans précédent de la part des tribunaux saisis : ces derniers ont en effet reconnu le caractère "indéniable des souffrances et des sévices infligés aux taureaux pendant la corrida." Elle souhaite désormais voir évoluer le volet législatif par la suppression de l’exception de tradition locale. "Sans cette action du législateur, ajoute-t-elle, ni les juridictions, ni la SPA, ne sont en mesure de faire condamner les auteurs ni cesser la pratique taurine."

L'affiche de la nouvelle campagne de la SPA - SPA

