Après les nombreux abandons de l'été, des portes ouvertes à la SPA we week-end pour faire adopter les animaux

C'est malheureusement devenu une tradition : un week-end portes ouvertes de la SPA à l'automne pour faire adopter les (trop) nombreux animaux abandonnés pendant l'été. Ces deux journées auront lieu ces 8 et 9 octobre, dans les 63 refuges et maisons SPA de France.

ⓘ Publicité

"Le bilan inquiétant des abandons de cet été témoigne d'une conjoncture fragile"

Actuellement, 7.600 animaux sont "à la recherche d’une famille aimante", précise la SPA. Rien qu'entre le 1er mai et le 31 août, la SPA a recueilli 16.457 animaux, dont 11.268 chats, 4.302 chiens, 851 rongeurs et reptiles et 36 équidés.

"Le bilan inquiétant des abandons de cet été témoigne d'une conjoncture fragile mettant une fois de plus nos équipes à rude épreuve", témoigne Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA. Il espère que les 8 et 9 octobre "cet événement festif et solidaire permettra de sensibiliser le public à l'importance que représente l'accueil d'un animal dans une famille, et qu'un grand nombre de nos laissés pour compte sortiront comblés de ce week-end".

Une note positive toutefois, la période estivale a été marquée par une légère hausse des adoptions de 1,2% par rapport à 2021 et plus particulièrement concernant les chiens (+4,5%).

"Nos équipes vous guideront pour trouver l’animal qui correspondra à votre caractère et à votre mode de vie (...) mais prenez garde à bien réfléchir pour n’avoir aucun regret", rappelle la SPA. Avant de confier un animal à un nouveau maître, pour éviter un nouvel abandon, le personnel des refuges définira le profil de l'adoptant : son expérience avec les animaux, ses conditions d'accueil (maison, appartement, espaces verts à proximité) et notamment son environnement familial (composition de la famille, présence d'enfants en bas âge ou arrivée prochaine d'un bébé, présence d'autres animaux dans le foyer).

S'il vous est impossible d'adopter mais que vous voulez aider, vous pouvez également faire un don. En 2021, la SPA a pu prendre en charge et sauver 45.000 animaux dans ses refuges, grâce aux dons.