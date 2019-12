La SPA vauclusienne s’inquiète pour l’avenir des chats de la résidence L'Oseraie à Montfavet

Dans cette résidence avignonnaise depuis plus d’une vingtaine d'année un accord tacite était pris entre le bailleur social et le SPA pour laisser des ouvertures au pied des immeubles vers les sous-sols pour les chats. Or en cette fin d'année la résidence est en pleine opération de réhabilitation.