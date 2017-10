La star télé de la vente et de la location, Stéphane Plaza, ouvre une agence immobilière à Laval

Stéphane Plaza développe sa marque en Mayenne. Une agence immobilière éponyme ouvrira en début d'année prochaine à Laval.

Il est l'un des animateurs télé les plus connus et les plus appréciés. Ses émissions sur M6 cartonnent. Stéphane Plaza fait également de la radio, du théatre et bientôt du cinéma. Parallèlement à ses nombreuses activités dans le show-biz, le célèbre agent immobilier a créé un vaste réseau qui compte près de 300 agences. En début d'année prochaine, Stéphane Plaza ouvrira donc un nouveau lieu de vente et de location aux particuliers dans notre département, le premier en Mayenne.

Stéphane Plaza Immobilier dans la rue du général de Gaulle à Laval

L'agence s'installera rue du général de Gaulle à Laval. Un ancien gestionnaire de patrimoine la dirigera. Les travaux débuteront en novembre. L'inauguration de cette nouvelle agence est prévue en janvier ou février 2018 en présence, peut-être, de Stéphane Plaza lui-même. L'invitation est lancée.