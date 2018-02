Gien, France

Une nouvelle personnalité prend position en faveur des platanes de Gien. Ces dernières semaines, plusieurs personnes les ont défendus. Après le cascadeur Rémy Julienne, l'aventurier Nicolas Vanier, l'astrophysicien Huvert Reeves, l'acteur Rufus et le moine bouddhiste Matthieu Ricard, c'est au tour du jardinier Alain Baraton de prendre la parole pour dénoncer l'abattage de ces arbres.

Des arbres plus que centenaires

En octobre dernier, une trentaine de platanes avaient été coupés par la municipalité, cette dernière indiquant qu'ils étaient touchés par une maladie. Des arbres auxquels sont attachés de nombreux Giennois et âgés pour certains de plus de 180 ans. D'autres arbres, situés sur le quai Joffre devraient être prochainement abattus.

Une situation insoutenable pour le jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc du château de Versailles, Alain Baraton. L'homme est également journaliste pour France 5 et France Inter et a fait des platanes giennois, l'objet de sa chronique de ce samedi matin.

Les arbres du quai Joffre ont été abattus en octobre. - Collectif Gien sauvons les platanes !

Le jardinier évoque notamment l'étude qui a conduit à l'abattage : "L'étude que j'ai pu consulter évoque très clairement deux arbres dangereux, quai Lenoir, sur les trente premiers qui ont été abattus. On peut donc dire que 28 arbres ont été coupés pour rien. Concernant les 31 platanes du quai Joffre, non abattus aujourd'hui, il en existe effectivement six qui nécessitent une coupe." avant de poursuivre : "Alors pourquoi vouloir tout couper, si ce n'est, et je vous assure que c'est ce qu'un élu m'a dit au téléphone, pour élargir les trottoirs !? Le maire de Gien est connu pour aimer les citations, aussi je lui en soumets une, elle est signée Gilbert Cesbron : « Parfois, un arbre humanise mieux un paysage que ne le ferait un homme. »

La réponse de Christian Bouleau, maire de Gien

Une chronique qui n'émeut pas vraiment Christian Bouleau, le maire LR de Gien. Selon lui, les arbres coupés étaient bel et bien malades : "On a des études qui ont démontré qu'il fallait les abattre. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de craindre ou de m'interroger sur le bien-fondé de notre action. On remet autant d'arbres qu'il y en avait : voire un ou deux de plus. C'est simplement que ces arbres étaient vieux et pour certains dangereux. On a eu toutes les autorisations nécessaires. On est dans un cadre d'embellissement, de rajeunissement. Ces arbres étaient symboliques, c'est vrai ! Mais je veux tourner la ville de Gien vers le 21e siècle. Je travaille pour l'avenir de ma ville, pour son embellissement, pour retrouver du tourisme... Donc voilà ces arbres là, nous les avons changé !"

Depuis quelques mois à Gien, plusieurs citoyens se mobilisent pour empêcher abattage de ces arbres.