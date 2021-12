La start-up rennaise qui sensibilise sur les cycles menstruels est-elle censurée par Instagram ?

Une jeune start-up rennaise est-elle victime de censure de la part d'Instagram ? Le réseau social a fermé il y a une dizaine de jours, sans prévenir, le compte de Kiffe ton cycle, spécialisée dans la prévention autour des cycles menstruels. Depuis, impossible de récupérer le compte et les quelques 25 000 abonnés. Et Instagram ne délivre aucune information sur la raison de ce blocage. Gaëlle Baldassari, la fondatrice de cette entreprise, dont le but est "d'informer et de transmettre des pistes pour améliorer la situation de toutes les personnes qui vivent des difficultés en lien avec leurs menstruations", tente de trouver des solutions.

Comment expliquez-vous ce blocage ?

Franchement, on n'a aucune idée. On a des pistes. Les pistes qu'on peut avoir, c'est des personnes qui nous auraient massivement signalées. Donc, par exemple, des groupes de personnes qui se disent "on n'aime pas ce qu'ils font, on n'apprécie pas qu'elles parlent de tel et tel sujet et donc massivement, on va les signaler". L'autre piste qu'on peut avoir, c'est Instagram qui s'est dit "Oh là là, ça parle un peu trop de choses qu'on n'apprécie pas trop, empowerment, utérus, ovaires, etc". Mais c'est quand même très surprenant.

Pourtant, vous évoquez régulièrement ces sujets

Cela fait quatre ans qu'on en parle tous les jours au quotidien, c'est pour ça que c'est surprenant. On sait que les algorithmes évoluent tout le temps, on sait qu'en ce moment, on n'est pas les seuls, il y a eu beaucoup de comptes qui ont été fermés ces derniers temps, mais plutôt des comptes activistes. Nous, on ne se positionnait pas forcément comme activistes, mais plutôt comme transmetteurs d'informations.

Sauf que nous, ce compte Instagram, c'est notre communauté, c'est notre moyen de contacter nos clientes, c'est notre moyen d'interagir avec la communauté et donc, quelque part, de commercialiser ce qu'on propose dans nos start up. En ce moment, on parle de pré-ménopause. On n'est pas non plus dans quelque chose qui est particulièrement subversif. On sait que c'est tabou, on sait qu'on en parle peu, mais la pré-ménopause, c'est pas subversif.

Vous avez tenté de récupérer ce compte. Qu'est ce qu'Instagram vous répond ?

On n'a pas d'interlocuteur. On a cette fameuse procédure où on peut faire appel, donc on la fait et on n'a pas d'interlocuteur qui nous répond indirectement. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de mobiliser notre communauté pour qu'elle dise massivement sur Instagram, "on veut récupérer le compte Kiffe ton cycle".

En quoi ce blocage vous gêne vous aujourd'hui ?

On était sur la campagne de lancement d'un nouveau produit, un programme d'accompagnement pour la pré-ménopause. On pense que sur la semaine, on a un manque à gagner à peu près d'une centaine de ventes, soit 10 000 euros à peu près, donc c'est énorme. C'est ce qui nous aurait permis de boucler l'année en pouvant offrir des primes à nos collaboratrices et être plutôt sereins. Ce n'est pas évident en tant que jeune entreprise. C'est vraiment la sensation d'être coupés en plein élan dans la promotion de nos produits. Et puis, ça nous gêne parce que c'est aussi l'avenir. C'est un de nos canaux de communication les plus importants aujourd'hui et on se retrouve à ne pas pouvoir l'utiliser.

Cela fait plus de dix jours maintenant, est ce que vous avez espoir de le récupérer ?

J'avoue que moi, qui suis d'un naturel optimiste, je commence à vraiment vraiment m'inquiéter et à vraiment me demander si un jour on va récupérer cette communauté qu'on a quand même bâti pas à pas, followers par followers. Là, on arrive à un moment où je commence à me dire et si on ne le récupérait jamais ?

Contacté, le service de presse d'Instagram n'a pas répondu à la sollicitation de France Bleu Armorique