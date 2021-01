La station Alti Aigoual reste ouverte malgré la fermeture des remontées mécaniques

Ouvrir malgré la crise sanitaire pendant les vacances de Noël : c'était le pari des responsable de la station Alti Aigoual dans le Gard. Après ces quinze jours, le directeur Thomas Flavier dresse un bilan mitigé. "On a été agréablement surpris. La première semaine s'est déroulée avec de la location de VTT électriques car on n'avait pas de neige sur la station. La deuxième semaine, les vacanciers ont pu pratiquer le ski de fond ou faire de la luge ou des raquettes, mais ces quinze jours ne nous ont pas permis de renflouer les caisses. Ça a généré un chiffre d'affaires mais pas de rentabilité."

Une réouverture des remontées espérée rapidement

Comme tous les responsables de station de ski, Thomas Flavier espère bien sûr une réouverture rapide des remontées mécaniques. Sur l'Aigoual, elles sont restées à l'arrêt sauf ce samedi où quelques skieurs appartenant à des associations ou des écoles de ski ont pu descendre les pistes. "On attend maintenant les annonces du gouvernement car on a quand même des frais de fonctionnement qui sont plus importants dès qu'on ouvre la station. On espère bien sûr une réouverture. Il y a de l'espace à l'Aigoual. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il fait moins 7 à l'extérieur, les familles mangent une crêpe dehors, il n'y a pas de WC car ils sont à l'intérieur du restaurant.Tout est compliqué mais on restera et on maintiendra le ski de fond et la luge tous les week-end et les mercredis tant qu'on le peut. La vente à emporter aussi. "