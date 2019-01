La station de ski de Chalmazel teste la sécurité de ses remontées mécaniques

Chalmazel, France

Et si le télésiège de la station de Chalmazel (Loire) tombait soudainement en panne et qu’il faille évacuer tous les passagers par la voie des airs ? C’est le thème de l’exercice organisé mardi matin pour vérifier les procédures et tester la réactivité de tout le monde, pisteurs secouristes et pompiers. Au pied des pylônes du télésiège, le directeur de la station, Fréderic Gravier est ravi de ce test qui permet en cas de besoin d’accélérer les procédures de sauvetage.

"Si la remontée tombe en panne, il faut évacuer en trois heures. (...) On est tenus de s’exercer une fois par an." — Fréderic Gravier, directeur de la station de ski de Chalmazel

les victimes fictives évacuées par la voie des airs © Radio France - Yves Renaud

Pour la première fois, l’exercice a été mené avec l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 69.

"Il faut connaître les lieux, il faut être équipé en conséquence"

Un exercice grandeur nature à Chalmazel © Radio France - Yves Renaud