La station de ski de Gourette propose des logements gratuits pour attirer les saisonniers

Les stations de ski des Pyrénées se préparent à l'arrivée du masque et du pass sanitaire cet hiver. Un contexte qui ne favorise pas l'arrivée des saisonniers. La station de Gourette propose des logements gratuits ou à des tarifs très intéressants.

Des logements gratuits ou pas cher, c'est la tactique de certaines stations de ski des Pyrénées pour séduire les saisonniers. Selon les stations, il y a encore des postes à pourvoir. Tout en sachant que le pass sanitaire sera obligatoire dans les stations dès que le taux d'incidence national aura dépassé 200 cas de covid pour 100.000 habitants. C'est en proposant des tarifs avantageux pour les logements que les stations espèrent attirer les saisonniers, c'est le cas à Gourette. Les stations des Pyrénées comptent 1.000 salariés dont près de 700 saisonniers

Entre 15% et 20% de logements offerts à Gourette

Sur les 300 saisonniers prévus en temps normal à Gourette, il reste une vingtaine de postes disponibles (animation, restauration, etc.). C'est pour cette raison que certains commerces mettent des studios à disposition, gratuitement, pour attirer les saisonniers. Christophe Bador, directeur de l'office de tourisme : "On a des centres de vacances comme Belambra ou Le Cardet, des restaurateurs et des magasins de ski qui ont leurs propres logements de ski qu'ils offrent aux saisonniers." Selon Christophe Bador, un loyer à Gourette s'élève en moyenne à 600€.

Christophe Bador, directeur de l'office de tourisme de Gourette Copier

L'office de tourisme, la mairie et l'association PPMM (Pôle Pyrénées Métiers Montagne) ont envoyé un e-mail aux propriétaires pour leur demander de louer leurs logements vacants s'ils en avaient. Les stations de la Pierre Saint Martin et Artouste nous ont indiqué qu'il n'y avait aucun logement proposé gratuitement aux saisonniers.