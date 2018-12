La station de ski du Semnoz en Haute-Savoie fermée faute de neige

C'est la déprime, on passe notre temps à rembourser les cours de ski, et chercher du travail ailleurs pour les moniteurs"

Patrick Rosset, le directeur de l'ESF du Semnoz ne cache pas son désarroi. La station fermée, c'est une activité nulle qui se profile pour ces vacances de Noël, où pourtant les réservations de cours étaient importantes, et une trentaine de moniteurs prévus pour les assurer cette semaine.

En saison hivernale normale, c'est à dire enneigée, la station du Semnoz, perchée à 1500 m d'altitude au-dessus du lac d'Annecy, fait travailler environ 160 personnes, entre l'accueil, les remontées mécaniques, le damage, les cours de ski, la restauration.

Cette semaine, ils ne sont qu'une trentaine sur le domaine, et encore pas tout à fait, puisque les moniteurs de ski qui vont réussir à donner des cours vont le faire ailleurs, notamment à Courchevel 1600, grâce à un accord de prêt de personnel entre ESF.

Faute de froid, ces quatre enneigeurs mobiles installés à l'automne n'ont pu garnir le bas du domaine skiable, et garantir un minimum d'activité. Mais si le froid manque, le soleil lui fait tout de mêmes les affaires des restaurateurs. Le reportage de Marie AMELINE

"Comme les promeneurs ont plus de temps pour manger que les skieurs, on devrait sauver les meubles" Philippe, le gérant du restaurant "Le Châtillon" sur le front de neige

On a déjà fait des bonnes saisons sans les vacances de Noël, mais après on a la pression, on ne doit pas se rater" Gaby Bibollet, directeur de la station du Semnoz