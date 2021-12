La station des Rousses ouvre ce week-end avec un contrôle du pass sanitaire

Pour skier ce week-end dans le Jura, direction les Rousses qui ont fait le choix d'ouvrir contrairement à Métabief. Une partie du domaine sera accessible mais avant de monter, il faudra présenter un pass sanitaire pour les plus de 12 ans et porter un masque sur les télésièges dès 11 ans.

Les premières descentes de pistes jurassiennes auront lieu ce week-end aux Rousses. La station ouvre une partie de son domaine après les récentes chutes de neige avec les télésièges Dappes-Tuffes, du Balancier et des Jouvenceaux. Mais pour ne pas revivre une saison quasi blanche comme l'an dernier, un protocole a été mis en place : contrôle du pass sanitaire pour accéder aux remontées mécaniques dès 12 ans et port du masque sur les télésièges et dans les files d'attentes dès 11 ans. Des mesures qui font écho au taux d'incidence de plus de 600 dans le Jura.

"L'objectif, c'est d'être ouvert cet hiver, explique Claire Devillers, chargée de communication à la station des Rousses. On va s'adapter aux mesures en vigueur, on a envie de travailler. Quand je dis nous, c'est forcément la société de gestion de la station des Rousses mais aussi tous les professionnels, les loueurs, les restaurants, les hôtels, toutes les locations. C'est vraiment important pour nous d'avoir un hiver presque normal."

Pour le moment, il n'y a pas eu de personnels supplémentaires recrutés pour le contrôle des pass. "Ça va être aussi un week-end test. Vu la météo annoncée, il n'y aura peut-être pas forcément énormément de monde, précise Claire Devillers, donc ça va permettre de nous organiser."

Près de 30 km de pistes de ski de fond et environ 55 kilomètres d'itinéraires raquette sont également ouverts, notamment dans les secteurs du Massacre et du Risoux. Le pass sanitaire n'est pas demandé.