La station du Margériaz à peine fermée, la maintenance commence

Au revoir les bâtons de ski, bonjour les bâtons de randonnée ! Ça sent la fin de saison pour les stations des Pays de Savoie. Certaines jouent les prolongations jusqu'à la fin des vacances, mais la plupart vont fermer dans les deux semaines. Au Margériaz, c'est fait. Reportage.

Ce dimanche quasi estival nous l'a encore rappelé, l'ambiance n'est plus vraiment à la godille, et les bords des lacs commencent à faire le plein ! Si certaines stations de ski tentent de jouer les prolongations jusqu'à la fin des vacances de printemps, la plupart vont fermer boutique entre le 14 et le 23 avril. Pour les stations de moyenne altitude, c'est déjà le clap de fin. C'était le cas ce week-end par exemple au Margériaz, 1400 mètres d'altitude dans le massif des Bauges, où les remontées mécaniques se sont figées jusqu'à l'hiver prochain.

Au Margériaz, plus de 1.000 perches de téléskis ont été déposées. La maintenance commence © Radio France - Nicolas Peronnet

"Pour nous, le gros du boulot commence". Luc Jenny, le chef d'exploitation des remontées mécaniques

Les skieurs ont laissé le champs libre à quelques randonneurs. La station est quasi déserte, sauf à l'atelier. Pour une dizaine de saisonniers, "le gros du boulot commence" explique Luc Jenny, le chef d'exploitation des remontées mécaniques : "On a démonté les perches de tous les téléskis, on les ramène au garage, on les dégraisse, et on les contrôle avant de les ranger au sec jusqu'à l'hiver prochain. Une équipe d'électro-mécaniciens débute également le contrôle de tous les câbles. C'est comme pour une voiture, il faut faire plein de révisions".

ECOUTEZ Luc Jenny, le chef d'exploitation des remontées mécaniques du Margériaz Partager le son sur : Copier

La petite station du Margériaz compte neuf téléskis. Plus de 1.000 perches sont à entretenir, mais aussi "des dizaines de matelas et filets qui servent à sécuriser les pistes" explique Luc Jenny : "Il faut rentrer ce matériel aussi pour éviter qu'il soit abîmé par les UV et le soleil l'été. Les pisteurs-secouristes vont le contrôler, voir si il y a des mailles cassées, et éventuellement faire un peu de tricot". L'unique télésiège sera également examiné à la loupe. Du travail au moins jusqu'à cet été.

Les matelas et filets de sécurité sont également enlevés des pistes, et déposés au garage © Radio France - Nicolas Peronnet

13.000 skieurs en moins que la saison dernière

En raison du manque de neige, la station des Bauges n'a pu ouvrir que le 14 janvier, et le mois de mars très sec n'a pas arrangé les choses. Le bilan de la saison est donc plutôt mauvais : 152.000 journées-skieurs contre 165.000 la saison dernière. Selon Jacques Comparat, le directeur, "il est tombé 2,5 fois moins de neige que la moyenne".