La société Derichebourg, spécialisée dans le retraitement des déchets, annonce ce lundi avoir acheté la statue du général de Gaulle d'Amnéville vendue à un mystérieux acquéreur jeudi à Verdun. L'entreprise la cède à la ville de Metz et son maire annonce qu'elle sera placée en face de la gare.

La statue du général de Gaulle d'Amnéville arrive à Metz et sera placée en face de la gare

La statue du général de Gaulle dans son square à Amnéville mais plus pour longtemps

Suite et fin du suspense de la vente aux enchères de la statue du général de Gaulle d'Amnéville adjugée pour 68.000 euros. Le mystérieux acquéreur de jeudi dernier à Verdun n'est autre que la société Derichebourg, spécialisée dans le recyclage, la collecte et le traitement des déchets pour les entreprises et les collectivités. Elle l'a rachetée à la barbe de la ville d'Amnéville qui avait surenchéri quasiment jusqu'au bout pour la garder sur le territoire de la commune. La statue appartenait à l'association de l'office de tourisme d'Amnéville qui a fait faillite.

La société Derichebourg l'achète secrètement et l'offre officiellement à Metz

Finalement, la statue du général de Gaulle va atterrir dans une autre commune mosellane, cédée gratuitement par la société Derichebourg à la ville de Metz. Elle sera placée en face de la gare, sur la place qui porte déjà son nom. Sous réserve, précise le maire François Grosdidier, d'un accord des architectes des Bâtiments de France.

Un mécénat culturel - le maire de Metz François Grosdidier

Le nouveau maire de Metz ne cache pas sa satisfaction, "j'en suis très content, c'est un geste fort". L'élu ne voulait pas que cette oeuvre du sculpteur mosellan Claude Goutin quitte le département. Message entendu donc par la société Derichebourg, spécialiste dans toute la France du retraitement des déchets, qui l'a donc acquise secrètement pour 68.000 euros avant de l'offrir officiellement à la ville de Metz.

Un beau cadeau mais pas de mélange des genres selon le maire

Un beau cadeau mais le nouveau maire se défend de tout mélange des genres, François Grosdidier évoque "un mécénat culturel", une pratique courante dans les grandes entreprises. Il précise même n'avoir jamais travaillé avec cette société quand il était maire de Woippy. Du côté de la mairie d'Amnéville, on ne s'étend pas sur la question et on prend acte simplement de cette acquisition par ricochet.

Derichebourg devra enlever la statue du square où elle trône d'ici le 1er septembre. La commune d'Amnéville va lancer un concours pour la remplacer par une autre sculpture.