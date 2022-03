La statue hommage à toutes les mamans a pris sa place près du stade des Costières à Nîmes

Au milieu de trois palmiers, elle a enfin trouvé définitivement sa place. À deux pas du stade des Costières : la statue dédiée à toutes les mamans du monde. FB Gard Lozère vous avait raconté la naissance de ce projet il y a presque un an. Une statue de 2,60 m de haut, en pierre de Beaulieu. Une œuvre offerte à la ville de Nîmes par Pascale Hijazi, elle-même nîmoise, chirurgien-dentiste, et par ailleurs très investie dans le milieu caritatif notamment auprès des étudiants. "Mon message à la jeunesse : quand vous avez un rêve, ne baissez jamais les bras, continuez à y croire, vous le réaliserez toujours. À quinze ans, j'ai eu ce rêve, je me suis promis de le faire. À ma jeunesse vieillissante, je le réalise, la sculpture est prête".

"Si j'ai voulu qu'il y ait un ventre, que la vie soit portée par cette mère, c'est pour faire prendre conscience qu'une maman porte la vie, qu'elle porte énormément de casquettes. Mais le principal, c'est l'amour inconditionnel, le pardon." Pascale Hijazi

L'œuvre, signé du sculpteur gardois Yves Valez (Saint-Gilles) a été installée ce vendredi matin. Vous pouvez la voir au rond-point des Bleus, près du Stade des Costières.

Pascale Hijazi explique combien c'est un symbole, et pas qu'une statue. "C'est un symbole de la vie, du courage, du pardon, de l'amour inconditionnel. Regardez son visage : c'est une maman pour toute la planète, retenez la forme de son visage, c'est un cœur."

"J'aimerais qu'on pense à toutes les mamans en exode, actuellement. À nos portes. Avec un gosse, deux gosses, enceintes. Elles relèveront le défi certainement... elles continueront, même sans toit, à protéger les enfants." Pascale Hijazi

Pascale Hijazi s'était toujours promis de réaliser cet hommage. Forcément émue. Elle dédie cette statue à toutes les femmes donc, mais encore plus particulièrement en ce moment aux Ukrainiennes qui fuient la guerre.

Elle est officiellement inaugurée ce dimanche matin, à 11h. Attention, une partie du secteur sera fermée à la circulation.