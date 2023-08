La subvention pour la destruction des excédents de vin ira jusqu'à 200 millions d'euros

Il s'agit de "faire en sorte que les prix arrêtent de s'effondrer et que les viticulteurs retrouvent du revenu", a déclaré le ministre Marc Fesneau, en visite dans une distillerie de l'Hérault. Dans un communiqué, l'Etat annonce le complément de financement de la réserve de crise de l'Union européenne. L'enveloppe totale sera de 200 millions d'euros.

Une aide pour les producteurs qui retirent leur vin du marché

Il y a trop de vin : certaines caves sont déjà pleines alors que la nouvelle vendange arrive dans les caves, et que les bouteilles se vendent moins bien. La consommation de vin rouge est en baisse, et c'est plus de 80% de la production dans le bordelais... Cette aide au secteur viticole indemnise les producteurs qui ont dû décider de retirer leur vin du marché. Le vin est "distillé", c'est à dire transformé en alcool impropre à la consommation. Il finira par exemple dans du bioéthanol, du parfum ou bien du gel hydroalcoolique. Cela permet de réduire les stocks.

Une rallonge de 40 millions d'euros

L'enveloppe initiale, financée sur fonds français et européens, était de 160 millions d'euros pour 3 millions d'hectolitres distillés, mais ce n'était pas assez pour le nombre de demandes surtout dans le Bordelais et le Languedoc, les professionnels réclamaient plus de fonds.

L'espoir de soulager les viticulteurs

Le ministre espère que l'aide va permettre d'"alléger un peu (...) le moment de crise difficile que traversent les viticulteurs" et a aussi parlé d'avenir, assurant qu'il fallait "qu'on se projette, qu'on pense les changements de consommation (...) qu'on adapte" la production à la demande de "demain" et "qu'on se projette à l'export" pour trouver de nouveaux débouchés. L'offre diminue aussi via la campagne d'arrachage de vignes - qui commencera cet hiver dans le Bordelais. Au total, 1 000 pré-inscriptions ont été déposées, représentant plus de 9 000 hectares. La préfecture révèle que 300 viticulteurs se sont inscrits dans ce plan avec l'objectif de cesser totalement leur activité, viticole comme agricole.