La Sucrerie de Bourdon à Aulnat (Puy-de-Dôme) va fermer à la fin de l'année 2019

L'annonce a été faite ce mercredi en comité consultatif d'entreprise : les dirigeants de Cristal Union ont décidé de fermer la sucrerie de Bourdon, plus vieille et plus petite usine de sucre de France. 96 salariés puydômois se retrouvent sur la sellette.

La sucrerie de Bourdon la plus ancienne et la plus au sud de France

Aulnat, France

L'annonce a été rapide et brutale. Le groupe coopératif agro-industriel Cristal Union prévoit la fermeture de la sucrerie de Bourdon à Aulnat dans le Puy-de-Dôme à la fin de l'année. Les salariés de Toury (Eure-et-Loir) sont également concernés. Le groupe prévoit également de réduire les activités d'Erstein (Bas-Rhin). 310 emplois sont menacés, dont 96 à Aulnat.

"On s'attendait un peu à l'annonce" réagit ce mercredi soir Brice Laurier, secrétaire du CE à la sucrerie de Bourdon. "Faudrait dire aux dirigeants qu'on nous a fait aller dans le mur." Les sucriers auvergnats traversent en ce moment une grande crise, à cause du climat, mais aussi à la fin des quotas sucriers. De ce fait, les planteurs européens ont augmenté leur surface de 20%. Mais, dans le même temps, les cours ont drastiquement baissé de 60% entre 2016 et 2018. "La surproduction nous a mis encore plus dans le rouge. _Les dirigeants [de Cristal Union, ndlr] devraient être mis dehors"_réagit violemment Brice Laurier.

De la colère et de l’incompréhension chez les salariés

Patrick Arfeuillière ressent lui de la colère mais '"aussi de la déception". "J'allais entamer ma 38ème campagne sucrière" explique-t-il, très peiné de voir "s'écrouler" son entreprise, mais aussi tout un patrimoine dans le sud de la Limagne, où était implanté un bassin de production de betteraves. "On en verra plus en Limagne" soupire-t-il.

"Perdre la sucrerie, c'est comme l'incendie à Notre-Dame de Paris. On brûle les édifices" - Patrick Arfeuillière

Patrick Arfeuillère et Brice Laurier, salariés de la sucrerie de Bourdon. © Radio France - Claudie Hamon

Cristal Union annonce néanmoins que la campagne sucrière de 2019 se tiendra bien. Elle va être très particulière. "Quand on va redémarrer la chaudière pour la dernière fois, ça va être très compliqué. Quand on sait que le bateau va couler, on a pas bien envie de monter dedans"

Les représentants de la section de Bourdon du groupe Cristal Union doivent entériner la fermeture de Bourdon. Vendredi, une délégation du groupe devrait se rendre sur le site puydômois. Leur projet est de mettre en vente la sucrerie. Y'aura-t-il un repreneur ? "J'ai de l'espoir, estime Brice Laurier. On ne sait jamais. En 2016, on disait que tous les voyants étaient au vert. Aujourd'hui, on est dans la pire année de notre histoire. On ne sait pas ce qui peut arriver."