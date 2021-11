La Super Mamie France sera-t-elle Nazairienne ?

Irène Poulinet, 17 petits-enfants et 17 arrière petits-enfants. 88 ans, dynamique et indépendante, 2 fois élue Super Mamie Pays de Loire, fait partie des 7 candidates retenues pour le titre de Super Mamie France. Election ce dimanche à Nice.

7 candidates pour le titre de Super Mamie France et sur la liste, Irène Poulinet, une Nazairienne de 88 ans. Elle a été déjà élue Super Mamie Pays de Loire deux fois dans le passé. Une super mamie avec une famille XXL : mère de 6 enfants, 17 fois grand-mère, 17 fois arrière grand-mère, "on va bientôt avoir la 5ème génération" dit Irène dans un sourire. Une mamie pas tout à fait comme les autres. Bientôt 90 ans, mais elle vit seule dans son appartement, conduit, fait du camping tous les étés, communique par Facebook avec ses petits-enfants et chante. Deux fois par semaine, elle répète avec son orchestre et se produit dans les EHPAD pour"divertir les petits vieux. Ca fait beaucoup rigoler ma fille quand je dis ça. C'est vrai que dans les maisons de retraite, je chante devant des personnes qui sont parfois bien plus jeunes que moi". Plus jeune, elle montait sur les rings pour chanter avant les matches de boxe à la Soucoupe de Saint-Nazaire, elle emmenait ses 6 enfants par tous les temps tous les dimanche à la plage mais n'oubliait jamais d'aller danser au Bal à papa au Croisic."Elle adore faire la fête, mettre l'ambiance, toujours positive" raconte l'une de ses filles, Véronique, bientôt 60 ans, chef d'entreprise.

Je suis une femme libre" - Irène Poulinet, 88 ans

Une octogénaire dynamique, très indépendante, "je suis une femme libre" dit Irène, qui est aussi l'une des premières femmes en France à avoir porter un pantalon au tout début des années 1950. "Je venais de rencontrer mon futur mari, il faisait de la moto, il me fallait un pantalon pour monter derrière. Ca n'existait pas pour les femmes alors ma mère, couturière, a cédé. Elle m'a fabriqué un pantalon."

sa devise ? Profiter de tout, abuser de rien

Elle est enfant pendant la Seconde Guerre Mondiale et vit sous les bombes. Elle n'a que 15 ans quand elle commence à travailler dans un restaurant, avant de devenir aide laboratoire puis secrétaire. Il y a aussi la disparition d'une soeur puis d'un fils mais rien, jamais, n'altère sa joie de vivre. Sa devise ? Profiter de tout, abuser de rien. "Maman ne ressasse jamais le passé et les malheurs. Pour elle, la vie c'est l'avenir" explique encore Véronique.

Un exemple du bien vieillir

Irène Poulinet est "un rayon de soleil, ses yeux pétillent toujours. Elle est un exemple du bien vieillir" assure de son côté Fabienne Ollier, fondatrice et présidente de l'élection Super Mamie.

Pour la cérémonie ce dimanche à Nice, Irène Poulinet sera sur la scène du Palais de la Méditerranée, accompagnée de sa fille Véronique et de son arrière petite-fille (9 ans). Pour voter et suivre la cérémonie, rendez-vous sur le Facebook Live de Super Mamie ce dimanche à partir de 15 heures.