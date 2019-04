La suppression des poubelles publiques à Saint-Hilaire-de-Riez inquiète à l'approche de l'été

Le maire de Saint-Hilaire-de-Riez a supprimé les poubelles publiques en mars 2018. Un an après, un collectif de riverains s'inquiète du retour des touristes cet été qui risque selon eux de multiplier les dépôts sauvages.

Vendée, France

"A la plage, en forêt ou en ville, les poubelles se remplissent de déchets qu'on ne peut pas recycler. Si chacun ramasse ses déchets, plus besoin de poubelles", clame un panneau devant le skate-park de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Depuis un an, en mars 2018, la commune a retiré ses poubelles publiques. A la place, le maire a fait installer ces panneaux. Le but ? "Responsabiliser", explique le maire.

L'idée c'est d'ouvrir le débat : nous sommes responsables des déchets que nous produisons. C'est à nous de les gérer. On dit toujours que c'est au service public de le faire, pourquoi ne pas nous prendre en main ?"

- Le maire Laurent Boudelier

"Quand il y a un changement brutal, c'est comme quand on a rendu obligatoire la ceinture de sécurité, les gens râlent. Mais s'il n'y a pas de mesure radicale, on met beaucoup de temps à changer nos comportements. Avec cette mesure, je veux qu'on se pose la question des déchets que nous produisons. Le meilleur déchet, c'est celui que je ne produis pas", argumente Laurent Boudelier.

Le problème des touristes estivaux

A la place des poubelles, il a installé 18 points d'apport volontaire dans la commune, où chacun peut venir déposer des déchets recyclables. On peut aussi y déposer des ordures ménagères, mais la benne s'ouvre avec une carte disponible sur inscription en mairie. Car la commune pratique aussi la tarification incitative, où les habitants paient en fonction de la quantité de déchets produits.

Les touristes ne vont pas aller à l'autre bout de la ville prendre une carte pour quelques jours. Tout comme ils ne vont pas ramasser leurs mégots sur la plage pour les mettre dans leur voiture. C'est pas le monde des bisounours !"

- Kathia, du collectif pour le retour des poubelles

Si cela peut marcher pour les habitants de la commune, des riverains se plaignent des dépôts sauvages des touristes estivaux. "Ils utilisent les poubelles des riverains pour jeter leurs déchets", explique la boulangère, par ailleurs satisfaite par le nouveau système. "On est même rendus à sortir nos poubelles en pleine nuit pour éviter qu'elles soient remplies n'importe comment le matin. Parce que si un déchet est jeté dans la mauvaise poubelle, le service de ramassage ne la vide pas !".

40 tonnes jetées en moins, vraiment ?

Un collectif de riverains milite depuis l'été dernier pour le retour des poubelles publiques. "Je constate qu'il y a plus de déchets par rapport à avant. Dans la forêt, sur la corniche notamment. Et regardez les alentours du skate-park, les bouteilles et canettes jetées par les ados. S'ils avaient une poubelle, vous ne pensez pas qu'ils les jetteraient ?", demande Kathia, l'une de ses membres.

On doit laisser la place sans aucun déchet après le marché. Donc on les ramène chez nous. Moi, je remplis mes poubelles, et je brûle le carton. Il pourrait être recyclé, mais je ne le fais pas, je n'ai pas le temps avec mes horaires de travail"

- Un commerçant sur le marché

Infirmière libérale, elle se déplace beaucoup chez les habitants de la commune : "Certains brûlent des déchets, d'autres vont les apporter dans les poubelles des communes voisines qui ont encore des poubelles en accès public", assure-t-elle. Le maire assure que la quantité de déchets, hors poubelles des particuliers, a été réduite de 55 à 15 tonnes sur les quatre mois de la saison estivale l'été dernier. "Et sur la communauté de communes, les déchets publics ont reculé des 19% en volume. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de transfert sur les communes voisines", répond Laurent Boudelier.

L'édile explique que 95% du contenu des anciennes poubelles publiques n'était pas recyclé. Son nouveau système permettrait donc de jeter moins, et de trier plus. "Mais pourquoi ne pas installer des poubelles publiques avec des bacs de tri ?", demande le collectif de riverains. Pas question d'y revenir pour l'instant pour le maire, mais il reconnaît quelques soucis, notamment avec les touristes : "On termine une année d'expérimentation. Il reste trois sujets à régler : les mégots, les déjections canines, et les touristes de passage, notamment en camping-car."