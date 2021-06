La surveillance des plages du Pays Basque monte doucement en puissance

A l'approche des vacances d'été, la surveillance s'organise petit à petit sur les plages du littoral basque. Alors qu'un surfeur a été victime d'une noyade de stade 4 sur un sport non surveillé dans la semaine, des sauveteurs seront présents sur la moitié des sites de la côte ce week-end.

La saison estivale approche à grand pas et les envies de baignade avec. Mais les dispositifs de secours sur les plages de la côte, pour prévenir les accidents ou intervenir rapidement si nécessaire, ne sont pas encore optimaux. Alors que mercredi, un surfeur espagnol a été victime d'une noyade sur une plage non surveillée de Bidart, la surveillance du littoral monte peu à peu en puissance. Douze plages sur 38 sont actuellement surveillées tous les jours, trois le sont partiellement. Dans une semaine, ce sera plus de la moitié des spots de la côte qui sera surveillée.

Anglet

Seulement 8 des 11 plages angloyes sont surveillées. Cinq le sont déjà.

Du monde à l'eau sur les plages d'Anglet © Radio France - Valérie Menut

La Barre : à partir du 3 juillet et jusqu'au 29 août, surveillance tous les jours de 10h30 à 19h

: à partir du 3 juillet et jusqu'au 29 août, surveillance tous les jours de 10h30 à 19h Les Cavaliers : surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

: surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h Les Dunes : non surveillée

: non surveillée L'Océan : surveillée du 26 juin au 2 juillet, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

: surveillée du 26 juin au 2 juillet, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h La Madrague : surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

: surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h La Petite Madrague : non surveillée

: non surveillée Les Corsaires : surveillée du 26 juin au 2 juillet, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

: surveillée du 26 juin au 2 juillet, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h Marinella : surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

: surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h Les Sables d'Or : surveillée du 13 mai au 2 juillet et du 30 août au 7 novembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

: surveillée du 13 mai au 2 juillet et du 30 août au 7 novembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h Plage du Club : non surveillée

: non surveillée La Petite Chambre d'Amour (VVF) : surveillée du 12 juin au 2 juillet et du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h. Du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 10h30 à 19h

Biarritz

Les plages de Biarritz sont déjà toutes, plus ou moins, surveillées. Trois d'entre elles bénéficient d'une "vigie océane" composée de deux sauveteurs qui peuvent donner l'alerte. Pour la première fois cette année, un jet ski sillonne le littoral biarrot.

La Grande Plage à Biarritz © Radio France - Valérie Menut

Miramar : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane en juin et septembre de 12h à 18h

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane en juin et septembre de 12h à 18h Grande Plage : surveillée tous les jours du 1er au 31 mai et du 1er au 31 octobre de 13h à 18h, du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre de 11h à 19h, du 1er juillet au 31 août de 10h à 20h

: surveillée tous les jours du 1er au 31 mai et du 1er au 31 octobre de 13h à 18h, du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre de 11h à 19h, du 1er juillet au 31 août de 10h à 20h Port-Vieux : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane en du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre de 12h à 18h

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane en du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre de 12h à 18h Côte des Basques : surveillée tous les jours du 12 au 30 juin de 11h à 19h, du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30, du 1er au 19 septembre de 11h à 18h et du 20 au 30 septembre de 12h à 18h (vigie océane)

: surveillée tous les jours du 12 au 30 juin de 11h à 19h, du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30, du 1er au 19 septembre de 11h à 18h et du 20 au 30 septembre de 12h à 18h (vigie océane) Marbella : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane en juin et septembre

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane en juin et septembre Milady : surveillée tous les jours du 12 au 30 juin de 11h à 19h, du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Mise en place d'une vigie océane du 1er au 19 septembre (11h-18h) et du 20 au 30 septembre (12h-18h)

Bidart

Une seule des 6 plages est surveillée tous les jours actuellement, mais 3 autres seront ouvertes ce week-end des 19 et 20 juin.

Ilbarritz : surveillée tous les jours du 12 juin au 12 septembre de 11h à 19h, puis les week-ends de septembre et les deux derniers d'octobre de 12h à 19h en fonction de la météo.

: surveillée tous les jours du 12 juin au 12 septembre de 11h à 19h, puis les week-ends de septembre et les deux derniers d'octobre de 12h à 19h en fonction de la météo. Pavillon Royal : surveillée les 19 et 20 juin de 12h à 19h, puis tous les jours du 26 juin au 31 août de 11h à 19h. Surveillance de 12h à 19h les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 septembre.

: surveillée les 19 et 20 juin de 12h à 19h, puis tous les jours du 26 juin au 31 août de 11h à 19h. Surveillance de 12h à 19h les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 septembre. Erretegia : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h.

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h. Plage du Centre : surveillée les 19 et 20 juin de 12h à 19h, puis tous les jours du 26 juin au 31 août de 11h à 19h. Surveillance de 12h à 19h les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 septembre.

: surveillée les 19 et 20 juin de 12h à 19h, puis tous les jours du 26 juin au 31 août de 11h à 19h. Surveillance de 12h à 19h les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 septembre. Plage de l'Uhabia : surveillée les 19 et 20 juin de 12h à 19h, puis tous les jours du 26 juin au 31 août de 11h à 19h. Surveillance de 12h à 19h les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 septembre, puis le dernier week-end de septembre et les deux derniers d'octobre de 12h à 19h en fonction de la météo.

: surveillée les 19 et 20 juin de 12h à 19h, puis tous les jours du 26 juin au 31 août de 11h à 19h. Surveillance de 12h à 19h les 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 septembre, puis le dernier week-end de septembre et les deux derniers d'octobre de 12h à 19h en fonction de la météo. Parlementia : surveillée du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h.

Guéthary

Les deux plages de Guéthary - mis à part Parlementia et Senix partagées avec Bidart et Saint-Jean-de-Luz - Harotzen Costa dite "Les Alcyons" et la plage du Port ne sont pas surveillées.

Saint-Jean-de-Luz

Hormis sur la Grande Plage, la surveillance de la baignade ne débute qu'au 1er juillet.

Senix : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h Mayarco : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h Lafiténia : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h Erromardie : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h

: surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h Grande Plage : surveillée tous les jours du 1er au 30 juin, du 1er au 19 septembre et les 26 et 27 septembre de 12h à 18h30, du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h30

Ciboure

Des 5 plages de la commune, au bout de la baie de Saint-Jean, seules deux sont surveillées

Plage du Centre : non surveillée

: non surveillée Socoa : surveillée tous les jours du 15 juin jusqu’au 15 septembre de 11h à 19h

: surveillée tous les jours du 15 juin jusqu’au 15 septembre de 11h à 19h Plage du « Carré » : non surveillée, accessible à marée basse

: non surveillée, accessible à marée basse Plage des Dériveurs : non surveillée, exclusivement dédiée à la mise à l'eau des embarcations et à la pratique des activités nautiques.

: non surveillée, exclusivement dédiée à la mise à l'eau des embarcations et à la pratique des activités nautiques. Fort de Socoa : surveillée tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h

Hendaye

La plage d'Hendaye s'étend sur 3 kilomètres de long. Elle est divisée en 3 zones.

Les Deux Jumeaux : surveillée tous les jours du 26 juin au 5 septembre de 11h à 19h.

: surveillée tous les jours du 26 juin au 5 septembre de 11h à 19h. Ancien Casino : non surveillée, principalement dédiée au surf

: non surveillée, principalement dédiée au surf Sokoburu : surveillée tous les jours du 19 juin au 30 juin et du 1er au 12 septembre de 11h à 19h et du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 19h. Surveillée les 18, 19 et 25, 26 septembre de 12h à 19h et selon les conditions météorologiques les week-ends du 20 septembre au 7 novembre.

Saint-Pée-sur-Nivelle

La plage du lac est surveillée tous les jours du 3 juillet au 31 août de 11h à 18h30

Plages de Tarnos © Radio France - Thibault Vincent

Dans le sud Landes

A proximité des plages basques, du côté nord de l'embouchure de l'Adour, les étendus de Tarnos et d'Ondres font également l'objet d'un dispositif de surveillance et de secours.