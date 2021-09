La suspension de la navette maritime de l'Estaque à Marseille passe mal

Prendre le bateau de l'Estaque à Marseille jusqu'au Vieux-Port, s'offrir une petite balade en mer pour aller au travail le matin ou pour rentrer le soir c'est terminé. La Métropole d'Aix-en-Provence a décidé de suspendre la fameuse navette qui permet de relier l'Estaque au centre ville en avançant des soucis de rentabilité. Pour les habitants de l'Estaque c'est un coup dur et l'argument ne tient pas. L'expérimentation de la navette a été mise en place il y a deux ans et il est évident que pendant les périodes de confinement à cause de la crise sanitaire les passagers n'étaient pas nombreux (30 par jour en moyenne, 4 à 6 seulement entre septembre 2020 et avril 2021).

La présidente du Comité d'Intérêt de Quartier Céline Légalle ne comprend pas : "Parler rentabilité sur un service public qui en plus est un service de transport en commun, en 2021, c'est surprenant. On vient bien entendre qu'il y a une recherche d'équilibre mais l'équilibre ça se calcule sur une année complète et on sait très bien que la navette marche très bien l'été. Et si on est dans cet esprit on fait une étude sur une période où les gens ne sont pas chez eux à cause de la crise sanitaire".

"Pas assez de rotation"

Céline Légalle dénonce également les horaires des navettes pas vraiment adaptés selon elle aux besoins de usagers : "on avait trois navettes le matin, trois navettes le soir, trop tôt ou trop tard pour aller travailler" (7h / 17h). Avec la suspension des rotations de la navette le quartier de l'Estaque se sent davantage isolé, aujourd'hui il n'y a déjà pas de tram, pas de métro et qu'un seul bus le 35 qui s'arrête à la Joliette.