La suspension des vols Ryanair jusqu'en mars 2021 exaspère la communauté britannique

Caroline est en colère. Depuis le début de la crise sanitaire, Ryanair a régulièrement supprimé des vols au départ de Limoges vers l'Angleterre. Ce samedi, cette expatriée a découvert la suspension des vols vers l'Angleterre jusqu'au mois de mars 2021, a minima. "J'avais réservé un billet pour début novembre, il y a seulement deux semaines. Ryanair savait à ce moment-là qu'ils allaient annuler les vols jusqu'en mars mais sur leur site ils ont laissé les ventes ouvertes. Ils nous ont fait payer pour rien, c'est indécent ! "

Les solutions de repli pour rentrer en Grande-Bretagne sont peu nombreuses explique Caroline. "De nombreux ferrys sont annulés. Il y a la solution du train mais les prix explosent." Avec l'annulation des vols Ryanair, les expatriés ont vu les prix pour traverser le tunnel sous la Manche exploser car la demande augmente. "Ils sont passés de 200 à 360 euros le ticket."

Des expatriés bloqués, place au covoiturage

Marry Tarry observe que cette suspension des vols bloque de nombreuses familles dans le Limousin. Elle est présidente de l'association franco-britannique à Marval en Haute-Vienne qui regroupe plusieurs familles des deux pays. "Nous avons des amis qui sont venus pour la Toussaint. Ryanair ne les avait pas prévenus qu'ils allaient suspendre les liaisons subitement. En Angleterre aussi il risque d'y avoir des Français bloqués." Pour rentrer, c'est la débrouille : "Sur les réseaux sociaux ça chauffe ! Les gens cherchent des covoiturages. Ce n'est pas simple."

On ne peut pas attendre beaucoup de loyauté chez Ryanair"

Marry Tarry n'est plus surprise par les méthodes de la compagnie low cost. "Nous avons l'habitude avec eux. Ils ne sont pas corrects. Ils ne préviennent pas à l'avance. On ne paye pas très cher leurs services alors on ne peut pas attendre beaucoup de loyauté."

Moins de passagers à bord

Caroline, elle, comprend que l'entreprise doit faire face à la crise. "J'ai pris l'avion à la fin du mois d'août. Il n'y avait que 20 personnes à bord. C'est une entreprise commerciale, elle doit avoir plus de passagers." La compagnie explique que les mesures de quatorzaine au Royaume-Uni pour les passagers en provenance de la France ont fait chuter le nombre de passager.

Noël arrive à grands pas et sans avion, la situation se complique. "Je pense que la compagnie pourrait cibler un aéroport comme Limoges pour faire des liaisons juste pour Londres au moins une par semaine mais pas zéro. Nous avons besoin de voir nos familles même avec la quatorzaine. C'est important pour nous.", soupire Caroline.