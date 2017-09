La synagogue de Perpignan va s'installer dans l'ancienne école Lavoisier

Dans quelques mois, la communauté juive de Perpignan va installer son nouveau lieu de culte dans l'ancienne école Lavoisier, rue de la Cloche d'Or. Les locaux viennent d'être rachetés à la municipalité.

La communauté juive de Perpignan a trouvé son nouveau lieu de culte. La nouvelle synagogue s'installera en plein cœur du centre ancien, rue de la Cloche d'or, dans les locaux de l'ancienne école Lavoisier. L'achat du bâtiment à la ville a été validé en conseil municipal mercredi dernier. L'actuelle synagogue, située rue Arago dans le quartier Saint Mathieu, est devenue au fil des ans trop vétuste et trop exiguë.

Et pourtant, à l'origine, Daniel Halimi, le président de la communauté juive de Perpignan avait prévu de s'installer ailleurs. Un local de 400 m² avait été acheté dans un immeuble de l'Espace Méditerranée. Mais c'était sans compter l'hostilité des copropriétaires. "Cela a commencé par différents arguments juridiques, puis fini par une attitude de rejet que je qualifie d'antisémitisme pur et simple !" explique Daniel Halimi. "Mais finalement c'est un mal pour un bien puisque nous avons trouvé des locaux plus conformes à notre recherche."

Ouverture prévue début 2018

Le choix s'est donc porté sur l'ancienne école Lavoisier. Le bâtiment, sans affectation depuis des années a été acheté 230 000 euros, au prix des domaines. "C'est une grande nouvelle ! se réjouit Daniel Halimi. Je tenais à réinvestir le centre-ville car notre place est ici. Pour des raison de sécurité nous ne mettrons pas d'étoile de David sur la façade mais nous n'avons pas à nous cacher".

De gros travaux sont quand-même à prévoir. La nouvelle synagogue ouvrira ses portes aux fidèles en début d'année prochaine avec d'abord une salle de prière provisoire en attendant d'aménager les étages avec salles de cours, salle de conférence... et peut-être même une boucherie casher.