La synthèse vocale change la vie des aveugles et mal voyants obligés d’être au top de la technologie

Nancy, France

La montre vocale fait partie des meilleures ventes, mais on prend aussi son temps pour essayer canne, loupe électronique, agrandisseur ou téléphone avec assistance vocale dans le local de l'association Valentin Haüy à Nancy transformé en lieu de démonstration hight-tech.

Une vingtaine de bénévoles se relayent pour informer, discuter et démontrer l’intérêt des appareils électroniques qui facilitent la vie au quotidien. Des démonstrations quatre après-midis par semaine dans le local de la rue de Mon Désert à Nancy, avec un comité régional de l’association Valentin Haüy qui attire un public venu de Lorraine mais aussi d’Alsace.

Si une plupart des objets sont vendus par internet, on vient pour avoir un conseil personnalisé, on discute, on essaye et on peut acquérir un matériel souvent vendu moins cher qu’en pharmacie ou que par les opticiens ou magasins spécialisés. L'association aide aussi à parler du handicap et à ouvrir des dossiers auprès de la maison départementale des personnes handicapées (Mdph) de Meurthe-et-Moselle qui peut rembourser une partie de ces achats après la validation par une commission.

Plus de 400 personnes suivies à Santifontaine

L’électronique permet désormais de faciliter le quotidien des déficients visuels mais l’association Valentin Haüy à Nancy donne aussi des cours de braille et d’informatique pour guider un public allant de l’étudiant à la personne âgée victime d’une dégénérescence liée à l'âge DMLA ; un public âgé de plus en plus nombreux.

"C'est très compliqué de franchir notre porte" estime Marie-José Dieudonné, présidente de l'association Valentin Haüy en Lorraine. Copier

Des cannes mais surtout beaucoup d'appareils électroniques sophistiqués pour faciliter la vie quotidienne. © Radio France - Thierry Colin

Difficile de savoir combien de personnes ont des problèmes sérieux de vue dans la région Grand-Est ou en Lorraine. A Nancy, Santifontaine, autrement dit, la fondation de l'institution des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy - Nicolas GRIDEL, suit plus de 400 personnes, enfants, adolesents et adultes sur ses différents sites à Nancy, mais aussi à Vézelise et Liverdun avec un accueil, notamment au CLER, le Centre Lorrain d'Évaluation et de Réadaptation en Basse Vision qui accompagne les personnes victimes de déficiences visuelles.

L'électronique facilite la vie quotidienne des déficients visuels comme ce lecteur de livre ergonomique. © Radio France - Thierry Colin

En France, on compte, selon la la Fédération des aveugles de France,

207 000 aveugles (pas de perception de la lumière) et malvoyants profonds (vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes)

(pas de perception de la lumière) et malvoyants profonds (vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes) 932 000 malvoyants moyens (incapacité visuelle sévère : en vision de loin, ils ne peuvent distinguer un visage à 4 mètres ; en vision de près, la lecture est impossible).

Ecoutez le reportage dans le local de l'association Valentin Haüy à Nancy. Copier

Et parmi les objets vendus : les boitiers fabriqués en banlieue de Nancy par Phitech et qui sont adoptés par de nombreuses villes pour faire parler les feux rouges, des solutions mises en place avec le concours de plusieurs associations.