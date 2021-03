La Table du Soir remet le couvert jusqu'au 31 mai à Bayonne

Alors que la Table du Soir devait fermer le 31 mars prochain, et au vu de la situation sanitaire et sociale, le conseil d'administration de l’association a décidé de continuer à servir des repas jusqu'au 31 mai 2021.

Ils ont décidé de jouer les prolongations. Les bénévoles dela Table du Soir, l'association qui vient en aide et distribue des repas aux plus démunis, ont décidé de repousser la fermeture annuelle prévu pour le 31 mars. Ainsi, au vu des conditions sanitaires et sociales, et en prenant compte que la trêve hivernale a été prolongée, la Table du Soir va continuer à servir des repas chaud, du lundi au vendredi, jusqu'au 31 mai 2021.

Habituellement, 10.000 repas étaient servis par saison. Mais cette année est exceptionnelle et début mars, l'association avait déjà préparé plus de 15.000 repas. Une "saison dramatique" même, selon les mots de Maider, membre du conseil d'administration. "On avait l'habitude d'accueillir en moyenne 80 personnes sur chaque jour sur la saison. On est sur un plateau de 140-150 personnes. On a quand même beaucoup de personnes, des nouveaux accueillis, des gens qui travaillent, qui sont en grande situation de précarité, qui ont perdu leur emploi. Des gens qui sont dans les voitures ou certains dans des centres d'hébergement."

"C'était évident"

Des bénéficiaires, comme Yanis (le prénom a été changé), qui vient à la Table du Soir depuis un an et demi. Il accueille positivement la prolongation des services le soir. "En tant 'qu'homme de la nuit', on est vachement bien accueilli ici, avec tous les bénévoles et ça nous fait tous plaisir qu'on puisse manger jusqu'au début de l'été. Franchement, ça va nous faire du bien, surtout dans cette période compliquée."

Une prolongation, possible grâce à la mobilisation des 160 bénévoles. Comme Jean-Marc, 53 ans, ancien directeur d'un restaurant. _"Pour nous, c'était évident. En ce qui me concerne, j'ai un peu plus de temps que d'habitude, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir de pouvoir continuer jusqu'à jusqu'à fin mai. Amener ces gens dans une situation plus 'convenable'"._

Pas le week-end

Pour la première fois donc, un repas chaud sera aussi servi, du 1er Avril au 31 mai et ce, du lundi au vendredi. Pas le week-end donc. "Pour éviter aussi d'impacter un petit peu trop nos bénévoles qui se sont bien donné cette saison, explique Joëlle, salariée depuis quatre saisons et qui comme les bénévoles, petites mains, ont décidé de poursuivre leur mission. Pour la nourriture, on aura deux livraisons par semaine, au lieu de trois." Ce sera le lundi et le mercredi. "Ça va certainement impacter peut être les menus, et il y aura aussi du changement parce que pas les mêmes produits. Donc peut être changer la soupe et faire une entrée à la place. Par rapport au week-end, il faudra sans doute s'organiser autrement pour éviter les pertes. Mais on arrivera, sans problème à s'organiser. L'essentiel c'est de continuer et d'être là."

Une continuité qui va se faire avec et grâce aux différents partenaires : les peñas, Atherbéa, le colombier, la chambre des métiers et la Banque alimentaire, jusqu'au 31 mai 2021

