La table du soir sert ses derniers repas de la saison ce vendredi à Bayonne

Ce vendredi 31 mars marque la fin de la campagne hivernale pour la Table du soir. L'association prépare et sert des repas chauds tous les soirs en hiver, à Bayonne, sur la rive droite, à deux pas du pont Grenet. Cet hiver encore, il y a eu autant de monde : des sans domicile, des jeunes en errance, des travailleurs pauvres et des retraités. Le bilan de la saison en chiffre, c'est 142 jours de distribution et 11.380 repas servis.

La Table du Soir compte 196 bénévoles. Ils sont une vingtaine mobilisés par jour : une demie douzaine pour cuisiner les repas et une quinzaine pour la distribution. Ces bénévoles vont donc effectuer la dernière distribution de la saison ce vendredi mais ils vont très vite reprendre du service : le 11 avril.

À partir de cette date et jusqu'au 27 octobre, chaque midi, sur le quai de Lesseps en partenariat avec le PAJ, le point accueil jour et le secours catholique , seront distribués des repas chauds.

La table du soir existe depuis 30 ans maintenant. Elle a été fondée en 1993. Le 13 mai, une grande journée aura lieu place de la République à Bayonne de 12h à 20h, et ouverte à tous.