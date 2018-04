Gouzon, France

Manger un repas complet pour deux euros, dans un esprit convivial, c'est le principe de la "Table ouverte" à Gouzon. Celà fait cinq ans que le Secours catholique a lancé ce déjeuner partagé, sous l'impulsion d'un prêtre. Le déjeuner a lieu toutes les deux semaines, le dernier c'était ce mardi midi. Une vingtaine de personnes ont profité du repas préparé par une poignée de bénévoles, dans la cuisine de la Maison paroissiale. Le menu est concocté avec des ingrédients donnés par la Banque alimentaire, et complétés par des achats au supermarché.

Je suis tout seul à la maison, alors ici on partage le repas, ça met du baume au coeur, raconte Jean-Louis, un habitué

Les bénéficiaires s'acquittent d'un droit d'entrée de deux euros, ou davantage pour ceux qui ont les moyens. A table, on retrouve notamment Paulette, Fernande et Sylvie, elles se sont rencontrées ici il y a quelques années et sont devenues amies. Ces trois veuves n'auraient pas de quoi se payer le restaurant. Elles en profitent pour se donner des nouvelles et jouer aux cartes. Ici, on fête même les anniversaires sur des notes de l'accordéon.

Cette "table ouverte" est une initiative unique en Limousin, d'après les bénévoles. Si celà vous intéresse, voici les coordonnées de l'équipe de Gouzon : 07 81 94 61 21 , vous pouvez aussi contacter le centre départemental du Secours catholique à Guéret (05 55 81 92 99) qui vous aiguillera vers l'une de ses 15 équipes à travers le département de la Creuse.