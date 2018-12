La Talaudière : une pépinière pour choisir et couper son sapin de Noël

La Talaudière, France

Depuis quelques jours, Alain Forissier, le gérant de la pépinière "Mon beau sapin" voit les clients défiler pour couper leurs sapins et il est là pour les conseiller : "Soit en Nordmann, soit en Abies Grandis soit en Nobilis, c'est selon la taille qu'ils désirent et le montant qu'ils veulent mettre aussi", explique-t-il.

Installé depuis 2007, Alain possède désormais 15 000 sapins. © Radio France - Octavie Couchard

Dans sa pépinière, les clients peuvent choisir le sapin qui leur plait dans toute la pépinière. Ils se baladent dans les allées et l'arbre qu'ils choisissent est coupé et emballé sous leurs yeux. Et parmi eux, Virginie : "D'habitude on met un artificiel mais cette année on s'est dit qu'on allait changer et puis c'est sympa, on peut aller le couper". Mais pas de sélection au hasard pour Virginie : "On avait des critères, vu qu'on a une maison avec une hauteur sous plafond assez grande on en voulait pas un trop petit". Elle est venue avec ses deux filles, et c'est Manon, 7 ans qui a finalement choisi le roi du salon pour cet hiver : "J'ai regardé et puis j'ai trouvé mon bonheur, il sentait le citron alors on l'a choisi et en plus il était gros".

Choisir le sapin de Noël, c'est un moment important dans l'année pour toutes les personnes qui viennent à la pépinière, que ce soit depuis plusieurs années, ou pour la première fois. "C'est une belle habitude, faire son sapin c'est toue une tradition, ce sont les enfants, les petits enfants, c'est la fête pour tout le monde", avoue Michelle. C'est la deuxième fois qu'elle vient couper son sapin à La Talaudière : "On le choisi grand, il mesure trois mètres, parce que les enfants ont toujours préféré des grands sapins, c'est plus majestueux. Il va trôner dans un coin du salon jusqu'au 24 décembre en attendant les cadeaux !"

Les sapins sont coupés et emballés sous les yeux des clients. © Radio France - Octavie Couchard

Les sapins, c'est une passion pour Alain, retraité. En 2007, il décide de créer la pépinière et d'en vendre à partir de 2010. Aujourd'hui, il y a environ 15 000 sapins prêts à être coupés. Il propose aux clients des arbres de Noël de toutes les tailles, allant de 80 centimètres, jusqu'à 10 mètres de haut. Et pour avoir un bel arbre de Noël directement chez le producteur, il faut compter d'une dizaine d'euros à une petite centaine.

La pépinière "Mon beau sapin" est ouverte tous les jours du 1er au 24 décembre, au lieu-dit Fontvieille à La Talaudière.