Bayeux, France

C'est le journal anglais le Guardian qui s'en fait l'écho ce mercredi matin (article en anglais). La célèbre tapisserie de Bayeux pourrait être prêtée à la Grande-Bretagne. L'œuvre, longue de 70 mètres, représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume après la bataille d'Hastings en 1066.

Elle n'a été que très rarement déplacée, une fois par Napoléon à Paris en 1803, puis en 1945, toujours à Paris, après avoir été saisie par les nazis. Mais elle n'a jamais traversé la Manche. À Bayeux, dans le Calvados, pour l'heure, on ne commente pas cette nouvelle. On confirme juste que l'Elysée et la ville sont en liaison sur le sujet. Une réaction est attendue dans la matinée ce mercredi.