La télévision est rétablie en Charente-Limousine

Retour à la normale pour la télévision en Charente limousine. Télédiffusion de France a annoncé que la TNT est à nouveau diffusée par l'émetteur de Limoges - Les Cars, depuis 17 heures mercredi.

L'émission de la TNT était interrompue depuis une dizaine de jours, en Haute-Vienne et dans toute la moitié Est du département de la Charente, depuis l'incendie volontaire de l'émetteur TDF de Limoges, revendiqué par un mystérieux groupe "anti 5G".

Pour bénéficier du meilleur service, TDF recommande aux utilisateurs de la TNT de procéder à une recherche automatique ou manuelle des chaînes sur les téléviseurs.

Les techniciens poursuivent les travaux sur le site. Les dégâts constatés sur les infrastructures sont "considérables". Les équipements sont "fortement endommagés". TDF précise que "la remise en état complète du site de Limoges-Les Cars nécessitera plusieurs mois de travaux."

Olivier Huart, Président-Directeur Général de TDF déclare : "Je condamne très fermement cet acte criminel. Notre priorité a été, comme toujours, de rétablir au plus vite et dans les meilleures conditions, les services TNT et radio pour nos clients et pour la population. Dans le contexte sanitaire actuel, plus que jamais, ces services sont indispensables, notamment pour les personnes isolées."