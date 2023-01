La tempête Gérard a renversé le balcon de Lydia à La Rochelle

"Mon balcon est tombé !" Les heures ont passé mais Lydia n'en revient toujours pas. Cette habitante du quartier des Minimes à La Rochelle savait que son balcon en bois était fatigué. La tempête Gérard lui a donné le coup de grâce, dans la nuit de dimanche à lundi, avec des vents relevés à 108 km/h à La Rochelle. "J'ai entendu la tempête cette nuit, raconte Lydia, mais de là à imaginer que mon balcon puisse tomber... ça fait un grand vide." C'est un voisin qui a prévenu Lydia, au lever du jour.

Cette Rochelaise, propriétaire de son logement, en est quitte pour une frayeur rétrospective. "Le balcon aurait pu tomber sur quelqu'un... Et dire que j'ai des amies qui viennent toutes les semaines, et qui vont fumer leur clope sur le balcon. Je me dis que ce n'était pas prudent." La structure en bois - quatre poteaux adossés à un petit bâtiment en béton - git toujours sur la pelouse. Les pots de fleurs ont été broyés dans le choc. Une voisine qui avait garé sa voiture à proximité a eu des dégâts sur sa carrosserie.

Balcons de bois très fatigués

L'incident est pourtant une demi-surprise pour Lydia : "quand on voit l'état des clous, vieux de 30 ans..." Effectivement ce balcon semble très fatigué, tout comme les escaliers de la même époque, qui conduisent à l'appartement de Lydia au premier étage. Même chose pour tous les autres logements de cette rue, une copropriété baptisée "Surf 5".

"Même chez nous, on n'est pas en sécurité", confirme Nadjib qui vit juste en face. C'est lui qui a prévenu sa voisine. Le jeune homme nous montre des rembardes d'escalier en bois qui bougent fortement, des marches d'escalier au bord de la rupture. "Quand on est arrivé il y a trois ans, ils nous ont déjà dit qu'ils allaient tout changer. Sauf que ça fait trois ans qu'on attend."

Des travaux sont désormais imminents, promet le syndic de copropriété. Ils auraient d'ailleurs dû avoir lieu en novembre mais l'artisan a décalé au mois de mars. Quant au retard à l'allumage de plusieurs années, le syndic renvoie sur l'assemblée générale des copropriétaires, qui ont tardé à se décider. Il faut dire que pour tout changer - escaliers et balcons - il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. 8.000 euros sont à la charge de Lydia.