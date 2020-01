La terre a tremblé tôt ce lundi matin au large des côtes varoises

Fréjus, France

Vous l'avez peut-être sentie cette nuit en dormant, la terre a légèrement tremblé au large des côtes varoises. Un séisme de 3,7 selon le Bureau Central Sismologique Français. La secousse a eu lieu à 129 km au sud de Fréjus à 4h29 précises mais n'a fait aucun dégât ni blessé.

En novembre dernier déjà, deux secousses de faible magnitude avaient été enregistrées dans le Var, une au large de Bandol et de Saint-Mandrier et l'autre tout près de Fayence et Draguignan.