La Teste-de-Buch : la brasserie Mira va déjà s'agrandir

La Teste-de-Buch, France

La brasserie Mira veut partir la conquête de nouveaux marchés. L'entreprise de bière artisanale créée à la Teste-de-Buch il y a à peine deux ans va construire un nouveau bâtiment logistique avant la fin de l'année et se franchiser. L'enseigne a lancé en début d'été une levée de fonds sur internet sur le mode du financement participatif. A ce jour le compteur affiche presque 2 millions d'euros sur la plateforme Tudigo.

Mira s'est déjà fait un nom sur le marché national. Les amateurs de bières artisanales sont de plus en plus nombreux et l'enseigne tourne à plein régime. "Il suffit de produire plus pour vendre plus" explique Aurélien Rey, cofondateur.

Si la bière artisanale pèse 7 % du marché c'est juste que les brasseries artisanales sont capables de produire seulement 7 % de la production nationale

- Aurélien Rey

Parallèlement Mira fait un carton avec son pub adossé à la brasserie et ses concerts qu'elle propose plusieurs fois par semaine. Ce modèle va devenir une franchise avec une ouverture prochaine d'un premier pub Mira dans l'agglomération bordelaise. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : début août la bière du Bassin d'Arcachon a remporté plusieurs prix au World Beer Awards de Londres.

Les dirigeants de Mira ont aussi très envie de se lancer dans la distillation. Ils rêvent d'installer à la Teste leur propre alambic ...