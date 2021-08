La Teste-de-Buch : la commune tente de freiner le stationnement nocturne des vans aménagés

Les communes du littoral girondin sont confrontées à la présence de plus en plus nombreuse de vacanciers en vans aménagés. Plus petits que les camping-cars ces véhicules peuvent se garer n'importe où. D'ailleurs les adeptes cherchent souvent les coins tranquilles en pleine nature, au plus près des plages.

Problèmes à gérer pour les communes concernées : les déchets et la sécurité incendie liés au camping sauvage dans le massif forestier. A la Teste-de-Buch, la mairie a décidé de faire le ménage en abaissant les barrières d'accès aux plages océanes.

Les barrières d'accès ont été abaissées de 10 centimètres © Radio France - Stéphane Hiscock

La hauteur limite est passée de 2 mètres à 1m90 et pourtant certains vans non surélevés continuent de braver l'interdiction de camper. Plage du Petit Nice ce dimanche matin, une vingtaine de véhicules avaient clairement passés la nuit.

Les agents de l'Office National des Forêts ne patrouillent pas après le coucher du soleil pour constater les infractions mais ils préviennent que l'amende encourue pour camping sauvage s'élève à 135 euros.