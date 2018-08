Depuis 1979, le Secours populaire organise une excursion pour les enfants qui n'ont pas eu la chance de partir se reposer pendant l'été. Pourtant, les vacances sont un droit. Le Secours populaire organise, pour tous ces enfants privés de vacances, entre le 15 et le 30 août, les "Journées des oubliés des vacances ".

Ce jeudi deux bus en provenance de la Dordogne se sont garés sur le parking d'Aqualand. A leur bord, une centaine d'enfants et quelques parents de Périgueux, Bergerac et Mussidan. A peine débarqués ils ont sauté dans leur maillots de bain, direction les toboggans aquatiques.

Voici une journée que ces enfants pourront raconter à leurs copains le jour de la rentrée. Ils diront qu'eux aussi sont partis en vacances. Le Secours Populaire considère qu'un enfant sur trois n'a pas eux cette chance cet été. C'est même un peu plus en Périgord estime Christine Bernard, présidente de l'association en Dordogne.

On repère les gens lors de nos distributions alimentaires et on leur propose de passer cette journée avec nous. Le plus important c'est qu'ils repartent avec des souvenirs à raconter à la maîtresse à la rentrée