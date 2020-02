La Teste-de-Buch : le groupe Safran poursuit sa conquête de l'espace

La Teste-de-Buch, France

Safran Data Systems est déjà présent à La Teste-de-Buch depuis près de 40 ans mais son activité est en pleine croissance etil fallait pousser les murs. Ce mercredi le président du groupe, accompagné d'élus locaux, a posé la première pierre d'un nouveau bâtiment de 4.000 mètres carrés.

L'aventure a commencé en 1981. Safran s'est installé à La Teste pour se rapprocher de deux gros clients, les sites d'essais militaires de Cazaux et de Biscarrosse. Depuis Safran Data Systems est devenu leader mondial. Sa spécialité : la fabrication sur la terre ferme d'antennes de réception capables d'analyser les données venues du ciel et de l'espace. Ce sont d'immenses paraboles ultra-sécurisées pour des missions sensibles.

Il y a depuis quelques années le besoin de surveiller l'espace et de réguler le trafic des satellites

- Jean-Marie Bétermier, président de Safran Data Systems

Il y a encore 4 ans Safran employait 80 salariés sur son site Testerin, ils seront plus de 200 d'ici 3 ans. Le marché est en pleine expansion avec une croissance de 20 % par an depuis 5 ans et des clients civils et militaires partout en Europe mais aussi en Chine, aux Etats-Unis et en Russie.