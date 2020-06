La Teste-de-Buch : Le restaurant de l'hippodrome au bord de la faillite

La Teste-de-Buch, France

Depuis 4 mois le Fer à Cheval à l'hippodrome du Béquet n'accueille plus aucun client. Le restaurant est à deux doigts du dépôt de bilan. Le champs de course est fermé au public jusqu'au 11 juillet et le chef n'a pas le droit d'ouvrir son établissement. La crise sanitaire n'explique pas tout ...