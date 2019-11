La Teste-de-Buch : opération grand nettoyage après le passage de la tempête Amélie

Trois jours après le passage de la tempête il faut encore évacuer des tonnes et des tonnes de branchages et sécuriser les arbres qui menacent toujours de tomber. Illustration à La Teste-de-Buch où les agents municipaux sont à pied d'oeuvre.

La Teste-de-Buch, France

Quartier du Pyla-sur-Mer, célèbre pour ses villas cachées sous les pins, les jardiniers s'affairent. Ici, dimanche dernier le vent a soufflé en rafales à plus de 150 km/h. Des dizaines d'arbres sont tombés et il y a des tonnes de végétaux à évacuer.

Sur le domaine public les employés municipaux sont à pied d'oeuvre. Une trentaine d'agents sont mobilisés depuis lundi matin sous les ordres de Thomas Guillaume, directeur des services techniques.

Aujourd'hui notre priorité c'est la sécurisation car il y a encore un risque autour des câbles électriques impactés par les chutes de branches

- Thomas Guillaume

Problème : la météo est toujours instable avec de fortes averses et des bourrasques de vent

Des branches et des arbres fragilisés peuvent encore tomber à tout moment. Thomas Guillaume fixe les priorités à ses équipes déployées sur le terrain. La Teste-de-Buch n'en a pas fini avec les travaux de nettoyage explique le directeur technique : "C'est un chantier qu'on ne mesure pas encore tout à fait. J'espère qu'à la fin de la semaine on aura dégagé le plus gros. Mais on sait qu'on en a pour plusieurs mois de remise en état."

La mairie de la Teste s'est engagée a évacuer les déchets verts des particuliers. Jusqu'au mois de décembre les résidents sont invités à laisser leurs branchages devant chez eux. Des camions bennes viendront bientôt les enlever.