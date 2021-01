La Teste-de-Buch : ouverture prochaine d'un crématorium pour animaux de compagnie

La société Bye-bye a obtenu l'ensemble des autorisations et devrait ouvrir ses portes début 2021 après validation de son installation par le bureau Véritas. La propriétaire va proposer un service complet avec salon de réception pour les maîtres et remise d'une urne avec les cendres de leur animal défunt.

Ce sont des amis, des membres de la famille

Sarah Truntzer a toujours considéré ses animaux comme des membres de sa famille. Quand sa chèvre est morte il y a quelques années de cela elle a voulu la faire incinérer mais on lui a expliqué que ce n'était pas possible, la chèvre n'étant pas considérée comme un animal de compagnie. L'idée de monter son propre centre de crémation pour animaux a germé et la voici prête à lancer son activité.

La prestation sera facturée 168 euros pour un animal de moins de 20 kg. Sarah Truntzer est persuadée que son crématorium répond à une demande forte des propriétaires.