La Teste-de-Buch : réouverture du zoo samedi matin

Au cœur de l'incendie de La Teste, le zoo du Bassin d'Arcachon avait fermé ses portes et évacué la moitié de ses animaux. Depuis quelques jours les pensionnaires sont de retour et le zoo rouvre ses portes au public samedi.

Menacé par l'incendie, le zoo avait dû fermer ses portes et la moitié des animaux avaient été évacués d'urgence le 19 août dernier. Cette semaine la plupart des pensionnaires, accueillis dans une quinzaine de zoos et de parcs animaliers de l'hexagone, ont pu rejoindre leurs boxes et leurs cages.

C'est un soulagement pour les 30 salariés qui ont vécu plusieurs journées d'angoisse. Le feu a été stoppé à quelques centaines de mètres seulement du parc. Pendant plusieurs jours, les animaux ont été soumis au stress, à la chaleur et la fumée. Le 19 juillet au matin, les propriétaires avaient décidé d'évacuer d'urgence la moitié des pensionnaires. 370 animaux ont alors pris la route et les éléphants, les girafes et les hippopotames ont été confinés.

Trois semaines plus tard tout le monde ou presque est rentré à La Teste pour le plus grand bonheur d'Elodie Trunet, la vétérinaire.

Tous les zoos de France sont venus nous aider lors de l'évacuation. C'était une chaîne de solidarité.

Elodie Trunet, vétérinaire du zoo Copier

Les soigneurs attendent encore le retour du tigre de Sumatra et des hyènes mais tout le monde sera rentré au bercail la semaine prochaine. Seulement une dizaine d'animaux ne reviendront pas, décédés lors du transfert, c'est le cas notamment d'un Orang-outan, de quelques petits mammifères et d'oiseaux.

Le zoo rouvre ses portes au public ce samedi à 10h.