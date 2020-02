La Teste-de-Buch : rififi en forêt usagère

La Teste-de-Buch, France

C'est un cas unique en France. Dans ce massif de 4.000 hectares de pins les habitants de La Teste, d'Arcachon, Lège et Gujan-Mestras ont le droit de prélever du bois de chauffage et de coupe. Ce droit d'usage remonte au XVème siècle (1468). Sauf que cette forêt est également privée et quelques propriétaires forestiers remettent régulièrement en cause la législation. En face, une association d'usagers, l'ADDUFU, tente de faire valoir ses droits mais depuis quelques temps ses membres se disent victimes d'intimidations, d'insultes et même de violences physiques.

Un usager attaqué par un chien

Dernier épisode en date : un usager attaqué par le chien d'un propriétaire. C'était la semaine dernière. Visiblement le maître n'a rien fait pour stopper son animal et la victime a été mordue au bras. La semaine d'avant c'est le président de l'ADDUFU qui s'est fait copieusement insulté, menacé et repoussé physiquement alors qu'il venait de prélever 7 mètres cubes de bois.

Une poignée de propriétaires veut nous chasser de la forêt

- Christian Gousset, président de l'ADDUFU

L'été dernier la police avait du intervenir en pleine forêt pour tenter de calmer les esprit. Des usagers s'étaient opposés à une coupe rase effectuée sans leur accord. L'ambiance est tendue et les dépôts de plainte se multiplient. L'ADDUFU demande à la mairie de la Teste-de-Buch ainsi qu'aux services de l'Etat de faire respecter le droit.