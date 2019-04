La Teste-de-Buch : un job dating à la sauce Top Chef

La Teste-de-Buch, France

L'objectif de cette opération : créer, le temps d'un déjeuner, les conditions réelles d'une salle de restaurant, afin de faciliter la rencontre entre des chercheurs d'emploi et des entreprises du secteur. "Cette initiative est ouverte à tous les candidats de Pôle Emploi, qu'ils aient ou non un diplôme et de l'expérience dans la restauration" explique la brochure du CREPI.

Après le repas les entretiens Copier

Le principe de ce restaurant éphémère : neuf candidats, tous demandeurs d'emploi, ont préparé un repas et l'ont servi aux responsables de plusieurs agences d'intérim du Bassin d'Arcachon. A l'issue du repas candidats et recruteurs se sont retrouvés pour échanger CV et propositions d'embauche. Ils ont reçu une formation express de deux jours aux côtés d'un chef traiteur de La Teste-de-Buch. Ce dernier les a aidé à préparer ce menu et leur a mis à disposition sa cuisine et sa salle de restaurant.

Aujourd'hui on a besoin de cette relation directe entre les employeurs et les candidats. On sent bien leur envie de partir travailler dès demain. — Vanessa Lotte, de l'agence Randstad de Biganos

Les candidats en cuisine © Radio France - Stéphane Hiscock

La restauration est un secteur qui recrute : en intérim, en CDD mais aussi en CDI. Rien que sur le Bassin d'Arcachon, on recherche actuellement 700 candidats.