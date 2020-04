La Teste-de-Buch : une usine de fabrication de masques installée en quelques jours

Un entrepreneur du Teich a relevé le défi : mettre en place en quelques jours une véritable usine de production de masques en tissu. La production va démarrer dès mercredi pour fournir 600.000 masques aux habitants de Bordeaux Métropole et de l'Agglomération du Sud Bassin (COBAS).

Libero Mazzone, entrepreneur du Teich, a remporté un appel d'offre pour fabriquer 600.000 masques à destination des populations de Bordeaux Métropole et de l'agglomération du Sud Bassin. La production va démarrer mercredi. L'usine a été installée en quelques jours dans le parc des Expos de la Teste-de-Buch. L'entrepreneur va embaucher 130 couturières.

Il n'y a pas une minute à perdre. Les entretiens d'embauche et la formation auront lieu lundi pour un début d'activité prévu mercredi. La matière première, le tissu et les élastiques sont arrivés. La mairie de la Teste et la COBAS ont donné un coup de main pour assurer la logistique. Un hôtel voisin va ouvrir ses chambres aux couturières. La marque SINGER a fourni 130 machines à coudre. Libero Mazzone, entrepreneur débrouillard, est prêt à lancer la production.

Une fois qu'on sera rodé on pourra produire 30.000 pièces par jour

- Libero Mazzone

Ces masques ne seront pas livrés directement au particuliers mais redistribués par Bordeaux Métropole et la COBAS.