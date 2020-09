La toiture de la cathédrale Saint-Christophe de Belfort change de couleur

Plus de 7 mois de travaux sont prévus pour remplacer la toiture de la cathédrale Saint-Christophe de Belfort. Le but est de lui rendre son aspect d'origine : des tuiles vont remplacer les ardoises. Les corniches et les gouttières seront aussi rénovées. Le chantier commence ce lundi 7 septembre.

La cathédrale Saint-Christophe de Belfort sera entourée d'échafaudages pendant près de 8 mois, des travaux de réfection de la toiture commencent ce lundi 7 septembre.

Depuis 2012, les ardoises tombaient régulièrement du toit, parfois jusque dans les habitations situées derrière le bâtiment. Un problème qui n'a été que partiellement réglé par des réparations ponctuelles et la mise en place de filets de protection.

Finalement en 2015, la municipalité a pris la décision de refaire intégralement la couverture de l'édifice construit en 1727. Ces travaux visent à lui rendre son aspect d'origine. Depuis la plateforme de la citadelle, on pourra donc voir un toit couleur brique et non plus noir. Jean-Marie Herzog, l'adjoint à l'urbanisme de Belfort a cherché pendant deux ans à quoi ressemblaient les 1.500 mètres carrés de toiture.

Jean-Marie Herzog, adjoint à l'urbanisme, est particulièrement emballé par le projet. Ses ancêtres avaient travaillé sur le chantier de construction de la cathédrale © Radio France - Mado Oblin

Près de 8 mois de travaux

"En faisant des travaux à l'école Jules Heidet, nous avons retrouvé dans un placard, deux ou trois tuiles et on s'est aperçu, que c'était des tuiles d'origine de la cathédrale", explique l'élu. Pour les produire, la municipalité a fait appel à la tuilerie alsacienne Lanter, située dans le Bas-Rhin. Elle fournira les 76.250 tuiles.

Un échantillon de toiture avec les trois types de tuiles qui seront utilisés © Radio France - Mado Oblin

Les gouttières en cuivre vont être remplacées, la charpente aura aussi quelques retouches, ainsi que les corniches. Elles ont été abîmées par les bâches de protection qui servaient à éviter que les ardoises ne tombent dans la rue. "Les bâches et les filets avaient été mis en place, pour une durée de 3 à 6 mois et ça fait plus de 15 ans qu'elles sont là, déplore Jean-Marie Herzog. Cela a fait de la condensation, et certaines pierres des corniches se sont désagrégées." Ces pierres en grès seront donc remplacées.

En haut : la toiture actuellement. En bas : la prévision après les travaux © Radio France - Mado Oblin

Un coût de 1 million 739.000 euros pour réaliser les travaux et les études

Quatre entreprises employant une trentaines de personnes vont travailler sur le chantier de la cathédrale. Pour gagner du temps, elles travailleront sur tous les côtés de l'édifice en même temps. "Sinon, ces travaux auraient duré deux à trois ans", précise l'adjoint à l'urbanisme.

Ils seront financés à 60 % par des subventions de l'Etat et de la Région, et à 40 % par la municipalité.

La rue Général-Roussel située derrière la cathédrale restera ouverte à la circulation mais quelques places de stationnement seront supprimées le temps des travaux. La rue de l'église et la rue Edouard-Mény, seront fermées.