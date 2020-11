Il y a 100 ans, un Normand désignait le soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe

Il y a 100 ans, la dépouille du soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe a été désigné par un ancien combattant normand. Auguste Thin, né à Cherbourg, a combattu durant la Première Guerre mondiale. C'est le ministre des pensions de l'époque, lui-même mutilé de guerre, André Maginot, qui a demandé au soldat du 132e régiment d'infanterie en garnison à Verdun de choisir le 10 novembre 1920. L'historien caennais Marc Pottier revient sur cette histoire pour France Bleu Normandie.

Pourquoi Auguste Thin a désigné le soldat inconnu ?

"Auguste Thin fut choisi en tant qu'ancien combattant, en tant que soldat engagé dès janvier 1918 et ayant combattu au front. C'est un engagé volontaire, il est jeune. Il a été blessé et gazé. Auguste Thin est encore mobilisé au moment de sa désignation par André Maginot. Lors d'une une cérémonie, le 10 novembre 1920 en la citadelle de Verdun, il fait son choix parmi huit cercueils. On avait pris des restes de soldats qui s'étaient battus en Champagne, à Verdun, en Lorraine... Et donc il en faut un. On demande au Cherbourgeois de déposer un bouquet de fleurs, cueillis sur un champ de bataille, pour désigner celui qui va représenter ensuite, l'ensemble des soldats morts pour la France. Soit 1 million 400.000 soldats."

Comment l'ancien combattant normand fait son choix ?

"Il appartient au 6e corps d'armée, il sert au sein du 132e régiment d'infanterie. Après avoir fait un premier tour de l'ensemble des cercueils, il décide de cumuler le chiffre de son régiment, le 132. Et ça fait 6 comme celui de son corps d'armée. Donc il dépose le bouquet de fleurs sur le sixième cercueil. Aussitôt, on appose une plaque "le soldat inconnu". Et c'est le lendemain, le 11 novembre 1920, que l'on va apporter à Paris ce cercueil dans une pièce de l'Arc de Triomphe. Il ne sera réellement mis au tombeau quelques mois plus trad le 28 janvier 1921."

Ce n'est pas le seul lien entre le soldat inconnu et la Normandie ?

"La pierre tombale est normande. Elle vient des carrières de Saint-Michel-de-Montjoie. Elle a été bouchardée, c'est à dire taillée, par un dénommé Emile Lemoine, lui même ancien combattant. Il s'était battu sur le font occidental et en orient. Il avait donc, avec une boucharde, fait se magnifique travail pour rendre cette très belle dalle de granit bleu de Vire extrêmement lisse. Elle a été posée en janvier 1921 pour recouvrir de façon perpétuelle et éternelle le soldat inconnu. Quelques années après, la flamme a été installée. Et depuis maintenant 100 ans, on honore chaque jours, on rallume la flamme chaque jours, pour rappeler la mémoire de ces millions de français qui se sont engagés et battus."

La Normandie était loin du front. Peut-on dire que la région a été épargnée par le conflit ?

"Non. C'est une erreur. C'est une forme d'amnésie de notre histoire et de notre mémoire. Parce en réalité, à peu près 80.000 normands sont morts durant la Première Guerre mondiale. Alors, il ne faut pas faire des comparaisons historiques, mais durant la Libération et la bataille de Normandie ce sont 20.000 normands qui vont mourir en 1944. Donc ce sont 4 fois plus de Normands qui sont morts durant la Grande Guerre. Notre région était certes à l'arrière, mais comme toutes les régions françaises mobilisées, notamment d'un point de vue économie pour produire de l'acier, pour alimenter en matériels de combats... Mais bien évidemment, notre mémoire collective est très marquée par la Seconde Guerre mondiale."