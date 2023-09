La torche Olympique de Paris 2024 fabriquée en Normandie, à Vire par Guy Degrenne

" Ca fait partie des projets qu'on a jamais et l'avoir au moins une fois dans sa vie, c'est une grande fierté , c'est très fédérateur pour l'entreprise" explique Nicolas Dessoude, le directeur du site de Guy Degrenne à Vire.

Nicolas Dessoude, le directeur de l'usine Guy Degrenne de Vire avec une partie de la flamme en fabrication © Radio France - Carole LOUIS

Un travail en collaboration avec ArcelorMittal

C'est le leader de l'acier décarboné, le groupe ArcelorMittal, client de Guy Degrenne missionné par le Comité d'organisation et le designer français Mathieu Lehanneur. qui a sollicité l'entreprise normande. Au départ sans rien lui révéler du projet. "Il a fallu faire très vite pour concevoir un prototype. Et là où il faut généralement dix huit mois, on l'a réalisé en quatre mois, "s'enorgueillit Nicolas Dessoude.

On a travaillé avec une toute petite équipe

Concevoir et réaliser les prototypes de la torche olympique s'est fait dans la plus grande discrétion. Seuls quelques salariés savaient. Et le plus dur a été de garder le silence jusqu'au bout, sans rien révéler aux familles ." On avait pris un nom de code: VUVUZELA comme la corne d'Afrique du Sud, car, explique le directeur, la torche ressemble à deux grosses bouteilles mises bout à bout.

C'est ici qu'est usinée la torche dans l'un des ateliers de l'usine Guy Degrenne © Radio France - Carole LOUIS

Des torches éco-responsables

Fabriquées en acier décarboné, spécialement conçu par ArcelorMittal, ces torches dont les différents prototypes ont été réalisés, vont maintenant entrer dans la phase de production. Et contrairement aux précédentes, elles seront beaucoup moins nombreuses: 2000 seulement au lieu des 12 À 15 000 des jeux précédents qui étaient jetées après chaque relais . Celles-ci sont démontables , elles seront recyclées et nettoyées pour être utilisées le lendemain" , explique le directeur du site.

On attend maintenant de les voir en relais

C'est le 8 mai 2024 que le premier relais de la flamme olympique s'élancera pour un périple à travers la France de milliers de kilomètres. 10.000 relayeurs au total pour une arrivée prévue à Paris le 26 juillet. Une torche qui passera par la Normandie et le Calvados. Elle entrera dans ce département en débarquant, symboliquement, par la mer à Omaha Beach, avant de passer par la plage et d’atteindre le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Elle passera par plusieurs villes dont Caen et mobilisera une centaine de relayeurs dans le département.